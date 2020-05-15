Медики Запорожья так и не получили доплат за борьбу с COVID-19 в марте, мэрия хочет помочь из горбюжета

Городские власти Запорожья выделят 1 млн грн на доплату медикам, задействованным в лечении больных COVID-19, поскольку, обещанных им доплат от государства до сих пор нет, заявил городской голова Запорожья Владимир.

Как отметил мэр Буряк на своей странице в Facebook, проект решения о выделении из городского бюджета Запорожья 1 млн грн для доплат медикам, задействованным в борьбе с короновирусной инфекцией, будет внесен на утверждение ближайшей сессии Запорожского горсовета.

По его словам, к таким действиям городская власть прибегла в связи с отсутствием обещанных доплат медикам за март в размере 300 процентов от окладов из государственного бюджета.

«Центральная власть заявила, что деньги из госбюджета за март(!) давно распределены по областям, но до городских учреждений охраны здоровья они до сих пор не дошли. Далее бороться с бюрократией мы не имеем права. Мы найдем 1 млн грн, чтобы обеспечить медиков тем, что им принадлежит» - заявил Буряк.

При этом он уточнил, что городские власти надеются, что данные средства будут компенсированы городскому бюджету. А также подчеркнул, что «город» уже направил на борьбу с короновирусом 100 млн грн.

Также мэр Запорожья сообщил, что за апрель город получит 9 млн грн на доплаты для медиков, но, в связи с изменившейся системой выплат, данные средства должны поступить от Национальной службы охраны здоровья Украины напрямую в больницы, «где их распределят главные врачи, а не чиновники облгосадминистрации».