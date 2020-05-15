Киев надеется в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза – видеопереговоры Шмыгаля с Домбровскисом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе виртуальной встречи в пятницу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом выразил надежду в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, Шмыгаль также поблагодарил Европейский союз за выделение 190 млн евро для системы здравоохранения Украины, малых и средних предприятий, малых ферм, гражданского общества и пострадавших от конфликта регионов востока и юга страны, чтобы преодолеть COVID-19, сообщает пресс-служба Кабмина.

Глава украинского правительства также заверил Домбровскиса в продолжении системных реформ и подчеркнул важность сотрудничества, чтобы совместными усилиями противостоять вызовам из-за пандемии.