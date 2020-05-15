События

20:02 15.05.2020

Киев надеется в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза – видеопереговоры Шмыгаля с Домбровскисом

1 мин читать
Киев надеется в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза – видеопереговоры Шмыгаля с Домбровскисом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе виртуальной встречи в пятницу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом выразил надежду в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, Шмыгаль также поблагодарил Европейский союз за выделение 190 млн евро для системы здравоохранения Украины, малых и средних предприятий, малых ферм, гражданского общества и пострадавших от конфликта регионов востока и юга страны, чтобы преодолеть COVID-19, сообщает пресс-служба Кабмина.

Глава украинского правительства также заверил Домбровскиса в продолжении системных реформ и подчеркнул важность сотрудничества, чтобы совместными усилиями противостоять вызовам из-за пандемии.

Теги: #домбровскис #ес #украина #шмыгаль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:00 15.05.2020
Коллегия Гостаможни Украины уволила руководителей половины таможен

Коллегия Гостаможни Украины уволила руководителей половины таможен

19:55 15.05.2020
Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, "Эрмитажа", ряда других российских музеев, институтов и организаций

Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, "Эрмитажа", ряда других российских музеев, институтов и организаций

17:38 15.05.2020
Ослабление мер изоляции чревато ростом нелегальной миграции в Европу - Европол

Ослабление мер изоляции чревато ростом нелегальной миграции в Европу - Европол

17:25 15.05.2020
Для ЕС нет никаких оснований ослаблять санкции против РФ - Хармс

Для ЕС нет никаких оснований ослаблять санкции против РФ - Хармс

15:10 15.05.2020
В вопросах открытия границ Украина будет синхронизироваться с европейскими странами - замглавы МВД Геращенко

В вопросах открытия границ Украина будет синхронизироваться с европейскими странами - замглавы МВД Геращенко

11:47 15.05.2020
В ФРГ отказали в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС - заявление

В ФРГ отказали в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС - заявление

08:28 15.05.2020
Порошенко: запрет российских соцсетей лишает РФ одного из инструментов в гибридной войне против Украины

Порошенко: запрет российских соцсетей лишает РФ одного из инструментов в гибридной войне против Украины

07:26 15.05.2020
Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

07:09 15.05.2020
В Украине появился сервис поиска информации о репрессированных в 1917-1991 годах

В Украине появился сервис поиска информации о репрессированных в 1917-1991 годах

06:08 15.05.2020
Полицейскому, покрывавшему незаконную добычу янтаря, сообщено о подозрении – ГБР

Полицейскому, покрывавшему незаконную добычу янтаря, сообщено о подозрении – ГБР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ТАМОЖНЯ УКРАИНА КАДРЫ

Коллегия Гостаможни Украины уволила руководителей половины таможен

СНБО РОССИЯ САНКЦИИ

СНБО Украины ввел санкции против основателя российской компании "1С", гендиректора ВЦИОМ еще 376 физлиц

САНКЦИИ РОССИЯ УКРАИНА КУЛЬТУРА

Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, "Эрмитажа", ряда других российских музеев, институтов и организаций

КИЕВ КОРОНАВИРУС ИНТЕРНАТ ПОЛИЦИЯ

Полиция Киева проводит расследование по факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате, где произошла вспышка коронавируса

ИЗМЕНЕНИЯ РФ КОМПАНИИ САНКЦИИ

СНБО Украины включил в санкционный список московскую "СТС Медиа" и еще 27 российских медиа

ПОСЛЕДНЕЕ

Режим ЧП в Молдове продлен до 30 июня, ношение масок в общественных местах с субботы будет обязательным

У сотрудника ГАЗО лабораторно подтвержден коронавирус

К концу года в США могут создать сотни миллионов доз вакцины против коронавируса - эксперт

Трамп: США начали работать над вакциной от COVID-19 в январе, еще не зная, против чего боремся

СНБО Украины ввел санкции против основателя российской компании "1С", гендиректора ВЦИОМ еще 376 физлиц

Медики Запорожья так и не получили доплат за борьбу с COVID-19 в марте, мэрия хочет помочь из горбюжета

Во Львовской области еще двое людей скончались от коронавируса

Венгерский премьер готов отказаться от расширенных полномочий в конце мая

На мине российских наемников подорвалась жительница Авдеевки - прокуратура

Полиция Киева проводит расследование по факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате, где произошла вспышка коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА