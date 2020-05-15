События

19:55 15.05.2020

Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, "Эрмитажа", ряда других российских музеев, институтов и организаций

3 мин читать
Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, "Эрмитажа", ряда других российских музеев, институтов и организаций

Украина ввела санкции в отношении Русского географического общества, ряда российских музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций.

Это предусмотрено подписанным 14 мая президентом Украины Владимиром Зеленским указом о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Так, санкции сроком на 3 года вводятся в отношении следующих российских учреждений и организаций:

- Государственное научное бюджетное учреждение "Академия наук Республики Татарстан";

- Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество";

- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Эрмитаж";

- Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина";

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт археологии Российской академии наук";

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова";

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого";

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт истории материальной культуры Российской академии наук";

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт востоковедения Российской академии наук";

- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь");

- Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Черноморский центр подводных исследований" (Симферополь);

- ООО "Крымский региональный центр археологических исследований" (Симферополь);

- ООО "Научнопроизводственный центр "Крымское археологическое общество" (Симферополь);

- ООО "Таврическое археологическое общество" (Симферополь);

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского" (Симферополь);

- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Институт археологии Крыма РАН";

- Автономная некоммерческая организация "Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований";

- ООО "Архэ" (Научно-просветительский центр, Санкт-Петербург);

- ООО "Южный региональный центр археологических исследований" (Краснодар);

- ООО "Терра" (направление деятельности: изучение памятников всех археологических периодов);

- - Автономная некоммерческая организация "Подводное культурное наследие" (Севастополь);

- Благотворительный фонд (БФ) "Деметра" (Целью деятельности Фонда указано "содействие в сохранении и популяризации культурного и историко-археологического наследия Керчи и Восточного Крыма");

- БФ "Наследие тысячелетий" (Симферополь);

Среди ограничительных мер, введенных Украиной в отношении вышеупомянутых юрлиц, следующие:

- блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

- предотвращение вывода капитала за пределы Украины;

- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности аннулирования или приостановления действия специальных разрешений на пользование недрами;

- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

- аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Теги: #санкции #россия #украина #культура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:00 15.05.2020
Коллегия Гостаможни Украины уволила руководителей половины таможен

Коллегия Гостаможни Украины уволила руководителей половины таможен

20:41 15.05.2020
СНБО Украины ввел санкции против основателя российской компании "1С", гендиректора ВЦИОМ еще 376 физлиц

СНБО Украины ввел санкции против основателя российской компании "1С", гендиректора ВЦИОМ еще 376 физлиц

20:02 15.05.2020
Киев надеется в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза – видеопереговоры Шмыгаля с Домбровскисом

Киев надеется в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза – видеопереговоры Шмыгаля с Домбровскисом

19:01 15.05.2020
СНБО Украины включил в санкционный список московскую "СТС Медиа" и еще 27 российских медиа

СНБО Украины включил в санкционный список московскую "СТС Медиа" и еще 27 российских медиа

18:25 15.05.2020
СНБО Украины продлил на 3 года и дополнил санкции в отношении "НТВ-Плюс", "Первого канала" и "КБ "ПАНОРАМА"

СНБО Украины продлил на 3 года и дополнил санкции в отношении "НТВ-Плюс", "Первого канала" и "КБ "ПАНОРАМА"

18:25 15.05.2020
Украина на три года продлила санкции против "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", на год – против "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб"

Украина на три года продлила санкции против "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", на год – против "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб"

17:25 15.05.2020
Для ЕС нет никаких оснований ослаблять санкции против РФ - Хармс

Для ЕС нет никаких оснований ослаблять санкции против РФ - Хармс

10:25 15.05.2020
Представители IT-сферы "Парус", "Сапран-Украина", "Монт УА" и "ГИСИНФО" исключены из санкционного списка

Представители IT-сферы "Парус", "Сапран-Украина", "Монт УА" и "ГИСИНФО" исключены из санкционного списка

08:28 15.05.2020
Порошенко: запрет российских соцсетей лишает РФ одного из инструментов в гибридной войне против Украины

Порошенко: запрет российских соцсетей лишает РФ одного из инструментов в гибридной войне против Украины

07:26 15.05.2020
Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ТАМОЖНЯ УКРАИНА КАДРЫ

Коллегия Гостаможни Украины уволила руководителей половины таможен

СНБО РОССИЯ САНКЦИИ

СНБО Украины ввел санкции против основателя российской компании "1С", гендиректора ВЦИОМ еще 376 физлиц

КИЕВ КОРОНАВИРУС ИНТЕРНАТ ПОЛИЦИЯ

Полиция Киева проводит расследование по факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате, где произошла вспышка коронавируса

ИЗМЕНЕНИЯ РФ КОМПАНИИ САНКЦИИ

СНБО Украины включил в санкционный список московскую "СТС Медиа" и еще 27 российских медиа

КОРОНАВИРУС ЕВРОКОМИССИЯ ЕВРОПАРЛАМЕНТ

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине €1,2 млрд на борьбу с последствиями COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Режим ЧП в Молдове продлен до 30 июня, ношение масок в общественных местах с субботы будет обязательным

У сотрудника ГАЗО лабораторно подтвержден коронавирус

К концу года в США могут создать сотни миллионов доз вакцины против коронавируса - эксперт

Трамп: США начали работать над вакциной от COVID-19 в январе, еще не зная, против чего боремся

Медики Запорожья так и не получили доплат за борьбу с COVID-19 в марте, мэрия хочет помочь из горбюжета

Во Львовской области еще двое людей скончались от коронавируса

Венгерский премьер готов отказаться от расширенных полномочий в конце мая

На мине российских наемников подорвалась жительница Авдеевки - прокуратура

Полиция Киева проводит расследование по факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате, где произошла вспышка коронавируса

Зеленский присвоил генерал-майора Тюрину – начальнику института авиации и противовоздушной обороны университета им. Черняховского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА