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19:47 15.05.2020

Во Львовской области еще двое людей скончались от коронавируса

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Во Львовской области еще двое людей скончались от коронавируса

Два жителя Львовской области скончались сегодня от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на руководителя городского штаба противодействия COVID-19 Галину Сличну.

65-летний житель Жовквовского района скончался в Центре легочного здоровья. Его госпитализировали с двухсторонней пневмонией. Коронавирус у него диагностировали 9 мая. Также у мужчины диагностировали цирроз печени.

Также скончалась 79-летняя жительница Стрыйского района. Коронавирус у нее диагностировали сегодня, 15 мая. Также у покойной диагностировали сопутствующие заболевания - хроническая сердечная недостаточность и болезнь Паркинсона.

По данным Львовского горсовета, во Львовской области зафиксировано 26 летальных случаев от коронавирусной инфекции.

Теги: #коронавирус #львовская_область
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