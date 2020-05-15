Во Львовской области еще двое людей скончались от коронавируса

Два жителя Львовской области скончались сегодня от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на руководителя городского штаба противодействия COVID-19 Галину Сличну.

65-летний житель Жовквовского района скончался в Центре легочного здоровья. Его госпитализировали с двухсторонней пневмонией. Коронавирус у него диагностировали 9 мая. Также у мужчины диагностировали цирроз печени.

Также скончалась 79-летняя жительница Стрыйского района. Коронавирус у нее диагностировали сегодня, 15 мая. Также у покойной диагностировали сопутствующие заболевания - хроническая сердечная недостаточность и болезнь Паркинсона.

По данным Львовского горсовета, во Львовской области зафиксировано 26 летальных случаев от коронавирусной инфекции.