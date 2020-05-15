Венгерский премьер готов отказаться от расширенных полномочий в конце мая

Премьер-министр Виктор Орбан заявил в пятницу, что в конце мая готов отказаться от экстренных полномочий, предоставленных ему парламентом в рамках борьбы с пандемией коронавируса, сообщило агентство Associated press.

"Мы успешно защитили нашу родину, и наши действия соизмеримы с (мерами - ИФ) любой страны. Мы сделали это в демократических рамках... и мы вернемся к обычному парламентскому правлению", - заявил премьер после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Орбан уточнил, что сложит с себя расширенные полномочия "примерно в конце мая".

Также он выразил убежденность, что страны, давшие своим лидерам "хорошую власть" во время пандемии, справились с кризисом лучше, чем те страны, "которые не смогли отступиться от обыденных политических механизмов принятия решений".

Орбан добавил, что впоследствии венгерские власти дадут всем возможность "извиниться" за звучавшие последние месяцы ложные обвинения в адрес Будапешта.

В конце марта парламент Венгрии принял закон, наделяющий в связи с угрозой коронавируса расширенными полномочиями правительство Орбана.

Впоследствии Орбан подвергся критике, в том числе со стороны Европарламента, поскольку действие закона, позволяющего его правительству действовать в режиме чрезвычайной ситуации, ограничено по времени лишь сроком, когда парламент решит, что эпидемиологический кризис в Венгрии успешно преодолен.

Associated press напоминает, что в Венгрии с населением в 10 млн человек выявлены 3417 случаев коронавируса. Зафиксированы 442 случаев летальных исходов среди инфицированных лиц.