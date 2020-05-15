На мине российских наемников подорвалась жительница Авдеевки - прокуратура

В Донецкой области вблизи позиций российских наемников на мине подорвалась 35-летняя жительница Авдеевки, проводится досудебное расследование.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в ходе досудебного расследования под процессуальным руководством Волновахского местной прокуратуры установлено, что "14 мая 2020 года, около 16:40, вблизи позиций незаконных вооруженных оккупационных формирований "ДНР", расположенных вблизи г. Докучаевска, на минно-взрывном устройстве (противопехотная мина ПМН-2) подорвалась 35-летняя жительница Авдеевки".

С минно-взрывной травмой ноги женщину доставили в больницу.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.