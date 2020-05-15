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19:13 15.05.2020

Полиция Киева проводит расследование по факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате, где произошла вспышка коронавируса

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Полиция Киева проводит расследование по факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате, где произошла вспышка коронавируса

По факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате для девушек в Киеве проводится досудебное расследование в связи с выявлением коронавируса у воспитанников и персонала, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"В Дарницкое управление полиции поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице Елочной после проведения ПЦР-тестов выявлено заболевание коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения", - сказано в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.

Собранные материалы по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч.2 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Сейчас на месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану учреждения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком доме-интернате Киева подтвержден коронавирус у 81 человека.

По словам Кличко, сначала в доме-интернате COVID-19 был подтвержден у сотрудницы, после чего всем воспитанникам учреждения и персоналу были сделали ПЦР-тесты.

"В целом протестировали 182 человека, по результатам тестов болен 81 человек",- сообщил мэр.

В частности, как уточнил городской голова, коронавирус подтвержден у 53 воспитанниц возрастом от 7 до 35 лет и у 26 женщин и двух мужчин среди персонала.

"В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов из числа персонала. Другая часть персонала - на самоизоляции дома, под контролем врачей. Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате", - рассказал Кличко.

Он уточнил, что, как выяснилось, "вирус занесла одна женщина - младшая медсестра одной из групп интерната".

Кличко напомнил, что такие интернаты работают в закрытом режиме.

Теги: #киев #коронавирус #интернат #полиция
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