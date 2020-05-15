События

18:27 15.05.2020

Президент Украины подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

2 мин читать
Президент Украины подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения возможности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)", который Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 7 мая 2020 года.

"Закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19. Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, работников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусом", - отмечает пресс-служба главы государства.

Согласно закону, Министерство здравоохранения Украины должно регулярно обновлять алгоритм тестирования с согласованием с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Закон предоставляет право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространения коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории, с учетом ограничений в отношении такого привлечения.

С целью повышения социальной защиты людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней зарплаты (дохода) независимо от страхового стажа. В случае если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Кабмин и Минздрав должны разработать порядок определения учреждений здравоохранения, предназначенных для госпитализации больных коронавирусом, которые относятся к первой, второй и третьей волнам, и временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей), а также очередности их заполнения.

Также должны быть разработаны инструкции по обучению медицинского и другого персонала, привлеченного к борьбе с COVID-19, о мерах, направленных на предупреждение инфицирования и порядок действий в случае пиковой нагрузки на учреждения здравоохранения, предназначенные для госпитализации больных коронавирусом.

Правительство и Минздрав должны обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования и количестве тестов, проведенных на амбулаторном и стационарном уровне; обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения; количестве и квалификации привлеченного к борьбе с COVID-19 медицинского персонала; проведении закупок, получении и распределении лекарственных средств.

Этот закон вступает в силу со дня его опубликования. Документом вводится ряд изменений в законодательство, которые будут действовать во время установленного Кабинетом министров Украины карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены.

Теги: #коронавирус #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:47 15.05.2020
Во Львовской области еще двое людей скончались от коронавируса

Во Львовской области еще двое людей скончались от коронавируса

19:13 15.05.2020
Полиция Киева проводит расследование по факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате, где произошла вспышка коронавируса

Полиция Киева проводит расследование по факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате, где произошла вспышка коронавируса

19:10 15.05.2020
В Таиланде готовятся к открытию туристических объектов

В Таиланде готовятся к открытию туристических объектов

19:09 15.05.2020
Снижение цен на одежду в США на фоне пандемии сопоставимо с рождественскими скидками

Снижение цен на одежду в США на фоне пандемии сопоставимо с рождественскими скидками

18:41 15.05.2020
Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине €1,2 млрд на борьбу с последствиями COVID-19

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине €1,2 млрд на борьбу с последствиями COVID-19

18:07 15.05.2020
Число скончавшихся от коронавируса в Молдове превысило 200 человек

Число скончавшихся от коронавируса в Молдове превысило 200 человек

17:15 15.05.2020
В Киеве 16 мая откроют Голосеевский мужской монастырь после карантина

В Киеве 16 мая откроют Голосеевский мужской монастырь после карантина

17:01 15.05.2020
SkyUp подала в Мининфраструктуры расчеты по компенсациям за чартерные рейсы по вывозу украинцев в период карантина

SkyUp подала в Мининфраструктуры расчеты по компенсациям за чартерные рейсы по вывозу украинцев в период карантина

16:58 15.05.2020
Украинские суды быстро перестроились на работу в условиях карантина, COVID-19 актуализировал тему электронного суда

Украинские суды быстро перестроились на работу в условиях карантина, COVID-19 актуализировал тему электронного суда

16:50 15.05.2020
В мире выявлено более 4,5 млн заразившихся коронавирусом

В мире выявлено более 4,5 млн заразившихся коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КИЕВ КОРОНАВИРУС ИНТЕРНАТ ПОЛИЦИЯ

Полиция Киева проводит расследование по факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате, где произошла вспышка коронавируса

ИЗМЕНЕНИЯ РФ КОМПАНИИ САНКЦИИ

СНБО Украины включил в санкционный список московскую "СТС Медиа" и еще 27 российских медиа

КОРОНАВИРУС ЕВРОКОМИССИЯ ЕВРОПАРЛАМЕНТ

Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине €1,2 млрд на борьбу с последствиями COVID-19

РФ САНКЦИИ ТЕЛЕВИДЕНИЕ СНБОУ

СНБО Украины продлил на 3 года и дополнил санкции в отношении "НТВ-Плюс", "Первого канала" и "КБ "ПАНОРАМА"

СОЦСЕТЬ РФ САНКЦИИ ИНТЕРНЕТ

Украина на три года продлила санкции против "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", на год – против "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб"

ПОСЛЕДНЕЕ

Венгерский премьер готов отказаться от расширенных полномочий в конце мая

На мине российских наемников подорвалась жительница Авдеевки - прокуратура

Зеленский присвоил генерал-майора Тюрину – начальнику института авиации и противовоздушной обороны университета им. Черняховского

СНБО Украины включил в санкционный список московскую "СТС Медиа" и еще 27 российских медиа

СНБО Украины продлил на 3 года и дополнил санкции в отношении "НТВ-Плюс", "Первого канала" и "КБ "ПАНОРАМА"

Украина на три года продлила санкции против "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", на год – против "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб"

40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан - МИД

Канадская полицейская миссия в Украине передала Нацгвардии 17тыс респираторов

Киевские ЖК "Патриотика" и "Статус Град" могут остаться без электроснабжения из-за 2,5 млн грн долгов - КГГА

Ослабление мер изоляции чревато ростом нелегальной миграции в Европу - Европол

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА