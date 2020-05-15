Президент Украины подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения возможности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)", который Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 7 мая 2020 года.

"Закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19. Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, работников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусом", - отмечает пресс-служба главы государства.

Согласно закону, Министерство здравоохранения Украины должно регулярно обновлять алгоритм тестирования с согласованием с рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Закон предоставляет право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространения коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории, с учетом ограничений в отношении такого привлечения.

С целью повышения социальной защиты людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся на самоизоляции, выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней зарплаты (дохода) независимо от страхового стажа. В случае если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Кабмин и Минздрав должны разработать порядок определения учреждений здравоохранения, предназначенных для госпитализации больных коронавирусом, которые относятся к первой, второй и третьей волнам, и временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей), а также очередности их заполнения.

Также должны быть разработаны инструкции по обучению медицинского и другого персонала, привлеченного к борьбе с COVID-19, о мерах, направленных на предупреждение инфицирования и порядок действий в случае пиковой нагрузки на учреждения здравоохранения, предназначенные для госпитализации больных коронавирусом.

Правительство и Минздрав должны обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования и количестве тестов, проведенных на амбулаторном и стационарном уровне; обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения; количестве и квалификации привлеченного к борьбе с COVID-19 медицинского персонала; проведении закупок, получении и распределении лекарственных средств.

Этот закон вступает в силу со дня его опубликования. Документом вводится ряд изменений в законодательство, которые будут действовать во время установленного Кабинетом министров Украины карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены.