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19:02 15.05.2020

Зеленский присвоил генерал-майора Тюрину – начальнику института авиации и противовоздушной обороны университета им. Черняховского

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Зеленский присвоил генерал-майора Тюрину – начальнику института авиации и противовоздушной обороны университета им. Черняховского

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора Виталию Тюрину – начальнику института авиации и противовоздушной обороны Национального университета обороны Украины им. И.Черняховского.

"Присвоить военное звание генерал-майора полковнику Тюрину Виталию Викторовичу – начальнику института авиации и противовоздушной обороны Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского", - говорится в указе главы государства от 15 мая.

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Интерфакс-Украина
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