Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии выделить Украине €1,2 млрд на борьбу с последствиями COVID-19

Европейский парламент 547 голосами "за" поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине €1,2 млрд на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Результаты голосования в пятницу в Брюсселе были объявлены в рамках пленарного заседания Европарламента. Против проголосовало 93 депутата из 687, принявших участие в голосовании.

Большинство депутатов проголосовали дистанционно по причине ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Теперь предложение Еврокомиссии еще должен утвердить Совет ЕС.

Как сообщалось ранее, Украина является одной из десяти партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до €3 млрд помощи. Причем Киеву будет выделена наибольшая сумма средств. Так, Албания получит €180 млн, Босния и Герцеговина - €250 млн, Грузия - €150 млн, Иордания - €200 млн, Косово - €100 млн, Молдова - €100 млн, Черногория - €60 млн, Северная Македония - €160 млн, Тунис - €600 млн.

5 мая это предложение Еврокомиссии, которое было принято 22 апреля, поддержали послы стран-членов Европейского Союза, таким образом дав "зеленый свет" для дальнейшей процедуры – голосования в Европарламенте с последующим окончательным принятием решения в рамках Совета ЕС.

Указанные средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на "очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании".

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Объясняя детали выделения денег, представитель Украины при ЕС, посол Мыкола Точицкий сообщил, что "чрезвычайная" макроэкономическая помощь Украине в размере EUR1,2 млрд будет выделена двумя траншами: первые EUR600 млн будут выделены безоговорочно сразу после одобрения решения Европейским парламентом и Советом ЕС, вторые 600 млн евро будут выделены под конкретные условия.