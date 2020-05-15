СНБО Украины продлил на 3 года и дополнил санкции в отношении "НТВ-Плюс", "Первого канала" и "КБ "ПАНОРАМА"

Совет национальной безопасности и обороны Украины внес изменения к своему решению от 21 июня 2018 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" в отношении ряда российских компаний, среди которых ОАО "НТВ-Плюс", АО "Первый канал" и АО "Конструкторское бюро "Панорама", а также продлил их действие на 3 года.

Так, согласно обнародованному на сайте президента Украины в пятницу приложению к решению СНБО от 14 мая 2020г года "О применении, отмене и внесения изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", в отношении АО "Первый канал" продлеваются на три года все ранее введенные СНБО санкции, а также добавляется пункт 7: "другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (блокировка интернет-провайдерами доступа к ресурсам, в том числе их субдоменам, в частности "1tv.ru". Также уточняются реквизиты данного юрлица.

В отношении АО "Первый канал. Всемирная сеть" также продлеваются на три года все ранее введенные СНБО санкции, среди которых: ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (блокировка интернет-провайдерами доступа к ресурсам, в том числе их субдоменов, в частности: "1tv.com", "Domkino.tv", "Domkino-premium.tv", "Muzl.tv", "Vremya.tv", "Telecafe.ru", "Bober-tv.ru", "Kanal-o.ru", "Роеhali.tv", "Katyusha.tv", "Karusel-tv.ru". При этом также уточняются реквизиты юрлица.

В отношении общества с ограниченной ответственностью "НТВ-Плюс" продлеваются на три года все ранее введенные СНБО санкции, а также добавляется блокировка интернет-провайдерами доступа к субдомену "ntvplus.tv", помимо ранее блокируемому "Ntvplus.ru". Также в Совете уточнили реквизиты данного юридического лица.

СНБОУ также изменил реквизиты АО "Конструкторское бюро "ПАНОРАМА" (ранее ЗАО "КБ "ПАНОРАМА") и продлил на три года запрет осуществления государственных закупок товаров, услуг, работ и использования госпредприятиями, учреждениями и организациями Украины программных продуктов данного юрлица с подробным перечнем таких продуктов.