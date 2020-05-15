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18:25 15.05.2020

Украина на три года продлила санкции против "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", на год – против "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб"

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Украина на три года продлила санкции против "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", на год – против "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб"

Украины продлила санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте", ресурсов сервисов "Mail.ru" на три года, против компании "Яндекс" и ее сервисов, "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб" – на один год.

Это предусмотрено подписанным 14 мая президентом Украины Владимиром Зеленским указом о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Так, еще на три года установлен срок санкций для ООО "Мэйл.РУ ГРУП" (Москва), ООО "Мейл.РУ Украина" (Киев), ООО "Вконтакте" (Санкт-Петербург), ООО "В Контакті" (Киев). В частности, запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).

Также на три года действуют санкции против АО "ТВ "Центр", Закрытое акционерное общество "Росбизнесконсалтинг" (РБК), автономная некоммерческая организация "Редакция телеканала Совета Федерации", действующих в АР Крым ООО "Полуостров Крым", ООО "Вэйв".

Это предусматривает блокировку активов – временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим юридическому лицу имуществом; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Ближайший год будут действовать санкции против АО "Лаборатория Касперского" (Москва) и ООО "Лаборатория Касперского Украина" (Киев), ООО "Доктор Веб" (Москва) и ООО "Центр технической поддержки "Доктор Веб" (Киев), ООО "Яндекс" (Москва) и ООО "Яндекс.Украина" (Киев).

Теги: #соцсеть #рф #санкции #интернет
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