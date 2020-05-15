Число скончавшихся от коронавируса в Молдове превысило 200 человек

За сутки в Молдове от коронавируса скончались восемь человек, всего жертвами Covid-19 стали 202 человека, сообщила в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Кристина Стратулат.

По ее словам, за минувшие сутки скончались четверо мужчин и четыре женщины в возрасте от 50 лет до 81 года. У всех были различные хронические заболевания.

"Коронавирус подтвердился еще у 192 человек. Общее количество инфицированных составляет 5745 человек. Из них 2280 вылечилось, 202 скончалось", - сообщила пресс-секретарь.

Согласно данным оперативного штаба Приднестровья, в регионе 756 инфицированных (в том числе 52 новых случая за последние сутки), вылечились 317, скончались 29 человек.

В пятницу в Молдове истекает режим чрезвычайного положения, который был введен парламентом страны с 17 марта сроком на 60 дней. Власти решили не продлевать режим чрезвычайного положения и начали постепенную отмену ограничений. При этом число случаев заражения коронавирусом, которые регистрируются ежедневно, не сокращается. Так, в понедельнике было зарегистрировано только 69 новых случаев, во вторник, 159 новых случаев, в среду 152, в четверг - 147, а в пятницу - 192.