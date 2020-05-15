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17:47 15.05.2020

Канадская полицейская миссия в Украине передала Нацгвардии 17тыс респираторов

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Канадская полицейская миссия в Украине передала Нацгвардии 17тыс респираторов

Канадская полицейская миссия в Украине передала средства индивидуальной защиты для личного состава Национальной гвардии Украины, которая привлекается к выполнению задач по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Нацгвардии, груз (17тыс респираторов) доставили в место дислокации 25-й бригады по охране общественного порядка, где присутствовали руководитель Канадской полицейской миссии в Украине (CPMU) Джон Робин и начальник военно-медицинского управления ГУ Нацгвардии Олег Михайлик.

«Мы рады помочь Нацгвардии Украины и заинтересованы в развитии сотрудничества с ней. Для нас важно, что мы можем помочь сохранить здоровье вашим бойцам, ведь у Канады сейчас аналогичные вызовы, и это нам близко, это признак тесного партнерства между нашими странами », - заверил Робин.

Михайлик сказал, что полученные средства защиты использовать во время несения службы по охране общественного порядка и медицинских учреждений, определенных для размещения граждан на лечение или обсервацию.

Теги: #канада #нацгвардия #полиция
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