События

17:45 15.05.2020

Киевские ЖК "Патриотика" и "Статус Град" могут остаться без электроснабжения из-за 2,5 млн грн долгов - КГГА

2 мин читать
Киевские ЖК "Патриотика" и "Статус Град" могут остаться без электроснабжения из-за 2,5 млн грн долгов - КГГА

ООО "Будэволюция", застройщик жилых комплексов (ЖК) "Патриотика" и "Статус Град" в Киеве, за два месяца задолжало почти 2,5 млн грн за электроснабжение, жилые дома могут быть отключены от услуги, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно сообщению, задолженность имеют дома по адресу ул. Софии Русовой, 7, 7-Г, 5-Б, 3-В, 3, ул. Бориса Гмыри, 14-А и 16-А, входящие в ЖК "Патриотика", а также по ул. Завальной, 10-Б, 10-В и 10-Г из ЖК "Статус Град".

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, указанные комплексы считаются незавершенными объектами строительства и поэтому не подключены к постоянной схеме электроснабжения. Он отметил, что необходимые для этого технические условия, включающие строительство подстанции "Аркада", застройщиком выполнены не были.

"Для полноценного и безопасного функционирования жилых комплексов необходимо выполнить технические условия, чтобы переключить здание на постоянную схему электроснабжения. Однако это должен сделать застройщик, или, если он отказывается это делать, инвесторы. Делать это за счет средств налогоплательщиков, то есть за счет городского или госбюджета, незаконно", - приводит слова Пантелеева пресс-служба.

Как сообщалось, в мае 2019 года Шестой апелляционный административный суд Киева принял решение отменить разрешение на строительство подстанции 110/10 кВ "Аркада", выданное компании-застройщику ЖК "Патриотика на озерах" ООО "Контактбудсервис", так как участок относится к зоне охраняемого ландшафта.

Как сообщалось, 13 июня суд также удовлетворил жалобу ОО "Экопарк Осокорки" на решение Окружного админсуда Киева от 7 ноября 2018 года об отказе отменить разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) на строительство ЖК "Патриотика на озерах" в жилом массиве "Осокорки-Центральные" в Дарницком районе Киева, выданное ООО "Контактбудсервис" и ООО "Будэволюция".

В январе-2019 Киевский горсовет принял решение расторгнуть договор аренды с ООО "Контактбудсервис" – компанией-застройщиком жилого массива "Патриотика на озерах" в указанном выше районе столицы.

По данным на сайте управляющего инвестициями в строительстве жилого массива банка "Аркада", ЖК "Патриотика на озерах" является географическим продолжением "Патриотики". Массив возводится между озерами Тяглое и Небреж.

Проект "Патриотики на озерах" включает 43 жилых дома высотой 26-27 этажей, больницу, три школы, детсады (три отдельно стоящих и три пристроенных), два ТЦ и дополнительную инфраструктуру.

Теги: #кгга #жк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:07 15.05.2020
В КГГА утвержден порядок организации системы внутреннего контроля

В КГГА утвержден порядок организации системы внутреннего контроля

09:39 11.05.2020
С 12 мая в Киеве увеличат количество рейсов общественного наземного транспорта по спецбилетам

С 12 мая в Киеве увеличат количество рейсов общественного наземного транспорта по спецбилетам

17:57 06.05.2020
В Киеве до утра 7 мая ожидается выпадение месячной нормы осадков, объявлено штормовое предупреждение

В Киеве до утра 7 мая ожидается выпадение месячной нормы осадков, объявлено штормовое предупреждение

14:09 04.05.2020
Киев возместит расходы на кремацию умерших от COVID-19 по обращению родственников - власти

Киев возместит расходы на кремацию умерших от COVID-19 по обращению родственников - власти

18:51 30.04.2020
В Киеве продовольственные рынки будут открывать постепенно при условии соблюдений противоэпидемических требований

В Киеве продовольственные рынки будут открывать постепенно при условии соблюдений противоэпидемических требований

09:06 28.04.2020
Экс-замглавы КГГА Слончак уведомлен о подозрении по факту нападения на патрульного

Экс-замглавы КГГА Слончак уведомлен о подозрении по факту нападения на патрульного

19:45 27.04.2020
Правоохранители сообщили о подозрении бывшему замглавы КГГА Слончаку по факту нападения на патрульного - полиция

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему замглавы КГГА Слончаку по факту нападения на патрульного - полиция

12:39 27.04.2020
Кличко уволил своего заместителя Слончака, ударившего полицейского

Кличко уволил своего заместителя Слончака, ударившего полицейского

11:54 27.04.2020
Глава Нацполиции о задержании замглавы КГГА Слончака: вне зависимости от должности за невыполнение требований полицейского будет отвечать

Глава Нацполиции о задержании замглавы КГГА Слончака: вне зависимости от должности за невыполнение требований полицейского будет отвечать

18:53 23.04.2020
В больницах Киева сейчас находится 209 взрослых и 5 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 - КГГА

В больницах Киева сейчас находится 209 взрослых и 5 детей с подтвержденным диагнозом COVID-19 - КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СОЦСЕТЬ РФ САНКЦИИ ИНТЕРНЕТ

Украина на три года продлила санкции против "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", на год – против "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб"

РЫНОК ЗЕМЛИ СУД КС

В КС поступило еще одно представление о признании неконституционным закона о рынке земли

ВСУ ООС СВОДКА

Российские наемники на Донбассе нарушили режим тишины

МИНА РФ ПОСТРАДАВШИЕ ООС

В Донецкой области на российской противопехотной мине подорвалась местная жительница, она лишилась стопы – штаб ООС

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО ИНТЕРНАТ

В Дарницком доме-интернате Киева подтвержден коронавирус у 81 человека - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина на три года продлила санкции против "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru", на год – против "Яндекса", "Лаборатории Касперского" и "Доктор Веб"

40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан - МИД

Число скончавшихся от коронавируса в Молдове превысило 200 человек

Канадская полицейская миссия в Украине передала Нацгвардии 17тыс респираторов

Ослабление мер изоляции чревато ростом нелегальной миграции в Европу - Европол

В Киеве 16 мая откроют Голосеевский мужской монастырь после карантина

SkyUp подала в Мининфраструктуры расчеты по компенсациям за чартерные рейсы по вывозу украинцев в период карантина

Украинские суды быстро перестроились на работу в условиях карантина, COVID-19 актуализировал тему электронного суда

В мире выявлено более 4,5 млн заразившихся коронавирусом

В КС поступило еще одно представление о признании неконституционным закона о рынке земли

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА