Киевские ЖК "Патриотика" и "Статус Град" могут остаться без электроснабжения из-за 2,5 млн грн долгов - КГГА

ООО "Будэволюция", застройщик жилых комплексов (ЖК) "Патриотика" и "Статус Град" в Киеве, за два месяца задолжало почти 2,5 млн грн за электроснабжение, жилые дома могут быть отключены от услуги, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Согласно сообщению, задолженность имеют дома по адресу ул. Софии Русовой, 7, 7-Г, 5-Б, 3-В, 3, ул. Бориса Гмыри, 14-А и 16-А, входящие в ЖК "Патриотика", а также по ул. Завальной, 10-Б, 10-В и 10-Г из ЖК "Статус Град".

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, указанные комплексы считаются незавершенными объектами строительства и поэтому не подключены к постоянной схеме электроснабжения. Он отметил, что необходимые для этого технические условия, включающие строительство подстанции "Аркада", застройщиком выполнены не были.

"Для полноценного и безопасного функционирования жилых комплексов необходимо выполнить технические условия, чтобы переключить здание на постоянную схему электроснабжения. Однако это должен сделать застройщик, или, если он отказывается это делать, инвесторы. Делать это за счет средств налогоплательщиков, то есть за счет городского или госбюджета, незаконно", - приводит слова Пантелеева пресс-служба.

Как сообщалось, в мае 2019 года Шестой апелляционный административный суд Киева принял решение отменить разрешение на строительство подстанции 110/10 кВ "Аркада", выданное компании-застройщику ЖК "Патриотика на озерах" ООО "Контактбудсервис", так как участок относится к зоне охраняемого ландшафта.

Как сообщалось, 13 июня суд также удовлетворил жалобу ОО "Экопарк Осокорки" на решение Окружного админсуда Киева от 7 ноября 2018 года об отказе отменить разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) на строительство ЖК "Патриотика на озерах" в жилом массиве "Осокорки-Центральные" в Дарницком районе Киева, выданное ООО "Контактбудсервис" и ООО "Будэволюция".

В январе-2019 Киевский горсовет принял решение расторгнуть договор аренды с ООО "Контактбудсервис" – компанией-застройщиком жилого массива "Патриотика на озерах" в указанном выше районе столицы.

По данным на сайте управляющего инвестициями в строительстве жилого массива банка "Аркада", ЖК "Патриотика на озерах" является географическим продолжением "Патриотики". Массив возводится между озерами Тяглое и Небреж.

Проект "Патриотики на озерах" включает 43 жилых дома высотой 26-27 этажей, больницу, три школы, детсады (три отдельно стоящих и три пристроенных), два ТЦ и дополнительную инфраструктуру.