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17:38 15.05.2020

Ослабление мер изоляции чревато ростом нелегальной миграции в Европу - Европол

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Ослабление мер изоляции чревато ростом нелегальной миграции в Европу - Европол

За ослаблением ограничительных мер, введенных европейскими странами в связи с угрозой коронавируса, может последовать всплеск нелегальной иммиграции в Европу, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на Европол.

"Облегчение ограничений на путешествия и перемещения, вероятно, приведет к увеличению движения нелегальных мигрантов... поскольку они во время изоляции в значительной степени не могли перемещаться", - заявили в Европоле.

"Продолжительная экономическая нестабильность и устойчивая нехватка перспектив в экономиках некоторых африканских стран может в среднесрочной перспективе спровоцировать еще одну волну нелегальной иммиграции в направлении ЕС", - предупредили в полицейской службе ЕС.

Согласно недавнему докладу Европола, интенсивность нелегальной иммиграции в ЕС замедлилась из-за изоляции, вызванной пандемией коронавируса. Теперь, поскольку воздушное сообщение в регионе фактически остановлено, а контроль на сухопутных границах усилен, контрабандистам, перевозящим нелегальных иммигрантов, пришлось искать иные пути доставки людей.

В Европоле отмечают, что в нынешних условиях будут активнее использоваться небольшие лодки для переправы через реки и пролив Ла-Манш. Также иммигрантов будут прятать в грузовиках и товарных поездах, пересекающих границы.

Кроме этого, в Европоле обвинили Турцию в том, что раньше в этом году она помогала большим группам нелегалов пересекать границу с Грецией. Так, в 2020 году Турция объявила об открытии границы с ЕС для нелегальных мигрантов из-за неспособности справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

На этой неделе Европейское агентство по вопросам предоставления убежища (EASO) обнародовало доклад, согласно которому пандемия может увеличить миграционные потоки в ЕС в случае, если эпидемия приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В то же время, напоминали в агентстве, пока что наблюдается сокращение миграции в ЕС.

В свою очередь СМИ напоминали, что максимальное число иммигрантов, желавших получить убежище в ЕС, пришлось на 2015 год - более 1 млн человек. Затем ЕС принял меры по сдерживанию миграционного потока, и в результате в 2019 году менее 123 тыс. человек обращались с аналогичными запросами к властям ЕС. В 2020 году это число пока составляет 22 тыс. человек.

Теги: #миграция #ес #европол
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