В Киеве 16 мая откроют Голосеевский мужской монастырь после карантина

Киевский Свято-Покровский Голосеевский мужской монастырь с 16 мая откроют для паломников и прихожан, сообщает Центр информации Украинской православной церкви (Московского патриархата).

"По благословению епископа Исаакия, Свято-Покровская Голосеевская пустынь с 16 мая для молитвы и посещения открыта. Просим всех соблюдать рекомендации врачей, а также правила и нормы монастыря. Благодарим за молитвы. Божией помощи и здоровья всем нам", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 22 апреля Покровский Голосеевский мужской монастырь в Киеве был закрыт на карантин, так как там было выявлено 12 инфицированных коронавирусом, заявил мэр столицы Виталий Кличко