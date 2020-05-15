SkyUp подала в Мининфраструктуры расчеты по компенсациям за чартерные рейсы по вывозу украинцев в период карантина

Авиакомпания SkyUp Airlines подала в Министерство инфраструктуры Украины расчеты по компенсациям за около 65 выполненных чартерных эвакуационных рейсов.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе SkyUp, в частности, компания просит компенсировать за чартерные рейсы, выполненные для туроператора JoinUp за украинскими туристами в Египет.

В настоящее время расчеты находятся на согласовании в министерстве.

Сумму, предложенную для компенсации, авиакомпания не называет.

Как сообщалось, в конце апреля министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал, что Мининфраструктуры рассчитывает в течение месяца выделить финпомощь авиакомпаниям SkyUp, МАУ, Windrose ("Роза ветров") и Azur Air Ukraine за осуществление эвакуационных рейсов.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!