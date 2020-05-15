Украинские суды быстро перестроились на работу в условиях карантина, COVID-19 актуализировал тему электронного суда

Украинские суды быстро перестроились на работу в условиях карантина, и хотя онлайн-заседания не стали обычной практикой, карантин актуализировал проблему отсутствия эффективной системы электронного судопроизводства.

Такими наблюдениями поделились опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

В частности, судья Большой палаты Верховного суда, член АЮУ Елена Кибенко обратила внимание, что основными проблемами, с которыми во время карантина столкнулась украинская судебная система, стали необходимость быстрого внесения изменений в процессуальное законодательство, отсутствие четких механизмов работы судов во время кризиса и неработающий электронный суд.

"Если с первыми двумя система в целом справилась, то с запуском электронного суда, - а это единственный механизм, который позволяет судам слушать дела в удаленном режиме, - достаточно серьезные проблемы", - сказала она.

Судья отметила, что электронный суд в Украине должен был заработать еще год назад, однако этот вопрос так и не был полноценно решен. "В части судов некоторые функции электронного суда работают. Во время карантина Госсудебная администрация утвердила порядок работы с техническими средствами видеоконференцсвязи во время судебного заседания. Это в определенной степени решило проблему с переносом рассмотрения дел на послекарантинный период, но пользоваться всеми преимуществами электронного суда, которые имеют наши коллеги-судьи из европейских, американских или канадских судов, мы, к сожалению, не можем", - сказала она.

Кибенко напомнила, что в конце апреля АЮУ совместно с проектом ЕС «Право-Justice" провела международную онлайн-встречу для обсуждения вопроса введения в Украине электронного судопроизводства. "За рубежом именно адвокатское сообщество, а не судьи или государственные органы, являются основными лоббистами электронного суда. Потому что это удобно, быстро, позволяет снизить расходы и сэкономить время, существенно снижает коррупционные риски", - сказала она.

Кибенко надеется, что в целом пандемия и карантин однозначно ускорят развитие технологий в судах и будут способствовать заимствованию украинскими судьями лучших мировых практик. "Верховный суд уже несколько недель слушает часть дел в режиме видеоконференцсвязи. И для нас это точно положительный опыт", - сказала она.

В свою очередь практикующие юристы отметили, что карантин стал достаточно эффективным средством затягивания судебных процессов.

По словам юриста юридической фирмы "Астерс" Алексея Гловацкого, "поначалу, почти все судебные заседания переносились судьями в связи с карантином в стране". Большинство канцелярий судов прекратило прием граждан, оставив только урны для входящей документации, ознакомление с материалами дел не проводилось, а некоторые суды вообще запретили их посещение даже для участников процесса.

"Возможно, на это частично повлиял избыток пугающей информации о болезни, а судьи ведь тоже люди, тем более, что у некоторых служителей Фемиды был диагностирован Covid-19. Безусловно, работать в таком ключе было невозможно", - сказал он.

Гловацкий напомнил, что Верховная Рада внесла изменения в процессуальные кодексы, продлив сроки для подачи документов по делам на срок действия карантина и дала возможность для проведения судебных заседаний за пределами суда. "Но все же ради объективности стоит отметить и негативные моменты. Если ваш оппонент желает, чтобы заседание не состоялось или попросту имеет намерение затянуть рассмотрение дела, ему достаточно подать ходатайство об отложении, в котором сослаться на невозможность участия в деле в связи с карантином. Суды зачастую вне зависимости от обстоятельств дела и судебной инстанции удовлетворяют такие ходатайства. При нежелании стороны принимать участие в судебном заседании никакое заседание за пределами суда вам не поможет", - сказал он.

Гловацкий считает, что государство должно внести изменения в законодательство, чтобы "устранить эту лазейку".

Вместе с тем он подчеркнул, что "суды пока технически слабо подготовлены к таким изменениям и реальному потоку дел через программы видеоконференций".

"Все усилия судебной администрации должны быть направлены на скорейший запуск "электронного суда" с учетом всех вызовов, которые диктует нам время", - сказал Гловацкий.

Юрист киевского офиса Baker McKenzie Анна Бойко, также подчеркнула, что официально работа судов не прекращалась. В то же время суды работали в режиме, предусматривающем минимизацию контактов работников суда с адвокатами. В частности, судебные заседания, назначенные ранее по делам, рассмотрение которых происходило с участием сторон, отменялись, а новые не назначались до окончания карантина, однако после 24 апреля, когда карантин был продлен, большинство судей все-таки начали назначать заседания и рассматривать дела.

По наблюдениям Бойко, суды не прекращали рассмотрение дел в письменном производстве (без участия сторон). Некоторые судьи ограничивали допуск в судебные заседания лиц, не являющихся участниками дела (например, свободные слушатели, операторы, журналисты), подача процессуальных документов происходила в ограниченном режиме - через ящик, поставленный на входе в канцелярию, и по почте, ознакомление с материалами дела происходило в дистанционном режиме. Также был прекращен личный прием граждан руководством судов.

Юрист отметила, что "судам потребовалось достаточно мало времени, чтобы изменить формат работы в условиях карантина, большинство судей адекватно реагировали на нынешние обстоятельства и брали во внимание пожелания сторон – например, оперативно по электронной почте осуществляли ознакомление с делами, при назначении дел учитывали пожелания сторон по времени и дате, помощники судей оставались на связи".

Вместе с тем она рассказала, что ее юркомпании как представителю сторон "ни разу не предлагали участвовать в заседании дистанционно".

"Скорее всего, суды пытаются избежать рассмотрения дел онлайн из-за отсутствия как нормального программного обеспечения, так и четкого порядка рассмотрения дел, предусмотренного законодательством", - сказала она.

Бойко согласна с коллегами, что ситуацию могла бы существенно улучшить эффективная система электронного суда (Единая судебная информационно-телекоммуникационная система, ЕСИТС). "Если бы она была запущена, думаем, после введения карантина не возникло бы таких сложностей. Запуск данной системы является крайне важным для нормального функционирования судов", - подчеркнула юрист.

Анализируя практику судов член Ассоциации юристов Украины (АЮУ) Виктор Грабовский отметил, что наиболее проблемным вопросом, который заставлял украинцев обращаться в суды, особенно в начале карантина, был вопрос уплаты арендной платы и налогов временно остановившим деятельность бизнесом, а также организация работы во время карантина.