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16:44 15.05.2020

В КС поступило еще одно представление о признании неконституционным закона о рынке земли

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В КС поступило еще одно представление о признании неконституционным закона о рынке земли

В Конституционный суд Украины поступило представление 53 народных депутатов о конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", информирует отдел коммуникаций суда и правового мониторинга.

"14 мая 2020 года в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" от 31 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый закон таким, что не соответствует Конституции Украины.

Так, с текстом конституционного представления можно ознакомиться на официальном сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

Конституционное представление подписали в основном депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Виктор Медвечук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Илья Кива, Василий Нимченко, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Юлия Левочкина, Ренат Кузьмин, Тарас Козак, Николай Скорик и т.д.).

Ранее народные депутаты от фракции ВО "Батькивщина" и члены депутатской группы "За майбутне" направили в Конституционный суд иск о необходимости признания неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Теги: #рынок_земли #суд #кс
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