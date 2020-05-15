События

16:05 15.05.2020

Российские наемники на Донбассе нарушили режим тишины

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе нарушили режим тишины

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных силнарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских подразделений, в результате чего были ранены двое военнослужащих, сообщает штаб ООС в Facebook.

По данным штаба, огонь по позициям подразделений ОС в районе Орехового велся из автоматических станковых и подтствольных гранатометов и стрелкового оружия. В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

Оба были оперативно доставлены в медицинское учреждение и получили надлежащую помощь.

Подразделения ОС открыли огонь в ответ с применением штатного вооружения. Потери противника уточняются.

Теги: #всу #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:00 15.05.2020
В Донецкой области на российской противопехотной мине подорвалась местная жительница, она лишилась стопы – штаб ООС

В Донецкой области на российской противопехотной мине подорвалась местная жительница, она лишилась стопы – штаб ООС

13:57 15.05.2020
На оккупированные территории пропустили 78 тонн гуманитарного груза от МККК

На оккупированные территории пропустили 78 тонн гуманитарного груза от МККК

12:00 15.05.2020
Результаты расследования гибели двух военнослужащих во время плановых учений будут переданы министру обороны и верховному главнокомандующему ВСУ - Хомчак

Результаты расследования гибели двух военнослужащих во время плановых учений будут переданы министру обороны и верховному главнокомандующему ВСУ - Хомчак

11:48 15.05.2020
США передали Украине оборудование на $25 млн для использования в зоне ООС, в том числе медицинское

США передали Украине оборудование на $25 млн для использования в зоне ООС, в том числе медицинское

09:54 15.05.2020
За сутки в ВСУ подтверждены 2 новых случая коронавируса

За сутки в ВСУ подтверждены 2 новых случая коронавируса

07:26 15.05.2020
Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

17:52 14.05.2020
Российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет

Российские наемники на Донбассе 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи, потерь нет

15:49 14.05.2020
Двое военных погибли в среду во время плановых занятий в районе проведения операции ОС

Двое военных погибли в среду во время плановых занятий в районе проведения операции ОС

13:19 14.05.2020
На Донбассе с начала суток российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня - Минобороны

На Донбассе с начала суток российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня - Минобороны

09:41 14.05.2020
В ВСУ за прошедшие сутки выявлено 8 новых случаев COVID-19, выздоровел уже 61 человек

В ВСУ за прошедшие сутки выявлено 8 новых случаев COVID-19, выздоровел уже 61 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РЫНОК ЗЕМЛИ СУД КС

В КС поступило еще одно представление о признании неконституционным закона о рынке земли

МИНА РФ ПОСТРАДАВШИЕ ООС

В Донецкой области на российской противопехотной мине подорвалась местная жительница, она лишилась стопы – штаб ООС

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО ИНТЕРНАТ

В Дарницком доме-интернате Киева подтвержден коронавирус у 81 человека - Кличко

КОРОНАВИРУС ЗЕЛЕНСКИЙ СТЕПАНОВ

Массовую ИФА-диагностику в Украине для выявления антител к COVID-19 могут начать уже на следующей неделе

КИЕВ КЛИЧКО ТРАНСПОРТ

С 18 мая ограничивается въезд крупногабаритного транспорта в часы пик для разгрузки трафика в столице - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

В КС поступило еще одно представление о признании неконституционным закона о рынке земли

В Дарницком доме-интернате Киева подтвержден коронавирус у 81 человека - Кличко

В Иране зафиксировали самый большой за последний месяц прирост заболевших COVID-19

В ночь на субботу в Украине повсеместно пройдут дожди, а далее на выходных будет преимущественно сухо и заметно потеплеет

В вопросах открытия границ Украина будет синхронизироваться с европейскими странами - замглавы МВД Геращенко

Спекуляции вокруг закупок и производства не отвечающих современным требованиям аппаратов ИВЛ опасны для жизни украинцев – анестезиологи

Герус инициирует рассмотрение вопроса ограничений атомных станций на уровне СНБО и СБУ

Две украинские команды прошли в финал конкурса проектов с использованием искусственного интеллекта от Microsoft

"Интерхим" получил одобрение Минздрава на клинические испытания эффективности "Амиксина" в лечении COVID-19

В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете, полиция начала расследование

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА