Российские наемники на Донбассе нарушили режим тишины

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных силнарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских подразделений, в результате чего были ранены двое военнослужащих, сообщает штаб ООС в Facebook.

По данным штаба, огонь по позициям подразделений ОС в районе Орехового велся из автоматических станковых и подтствольных гранатометов и стрелкового оружия. В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

Оба были оперативно доставлены в медицинское учреждение и получили надлежащую помощь.

Подразделения ОС открыли огонь в ответ с применением штатного вооружения. Потери противника уточняются.