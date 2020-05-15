Российские наемники на Донбассе нарушили режим тишины
Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных силнарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских подразделений, в результате чего были ранены двое военнослужащих, сообщает штаб ООС в Facebook.
По данным штаба, огонь по позициям подразделений ОС в районе Орехового велся из автоматических станковых и подтствольных гранатометов и стрелкового оружия. В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.
Оба были оперативно доставлены в медицинское учреждение и получили надлежащую помощь.
Подразделения ОС открыли огонь в ответ с применением штатного вооружения. Потери противника уточняются.