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16:00 15.05.2020

В Донецкой области на российской противопехотной мине подорвалась местная жительница, она лишилась стопы – штаб ООС

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В Донецкой области на российской противопехотной мине подорвалась местная жительница, она лишилась стопы – штаб ООС

35-летняя гражданка Украины получила ранение в Донецкой области от подрыва на противопехотной мине российского производства, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в пятницу.

"Характер полученного ею ранения - минно-взрывная травма левой ноги, травматическая ампутация стопы, - указывает на подрыв на минно-взрывном устройстве, вероятно противопехотной мине ПМН-2. Использование указанных боеприпасов запрещено Оттавской конвенции, присоединившись к которой Украина уничтожила все противопехотные мины "ПМН-2" и "ПОМ-2" под международным наблюдением. В то же время Российская Федерация отказалась подписать этот документ и продолжает обеспечивать свои вооруженные формирования такими минами для использования в боевых действиях на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В штабе рассказали, что военнослужащие из состава Объединенных сил заметили женщину с явными признаками ранения в ногу, когда та пыталась ползком приблизиться к украинскому опорному пункту.

"Украинские воины эвакуировали женщину в безопасное место, где медицинский персонал подразделения предоставил потерпевшей неотложную помощь. После этого наши защитники срочно доставили раненую гражданку в центральную районную больницу города Волноваха. Сейчас состояние пациентки стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Теги: #мина #рф #пострадавшие #оос
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