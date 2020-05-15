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15:46 15.05.2020

В Дарницком доме-интернате Киева подтвержден коронавирус у 81 человека - Кличко

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В Дарницком доме-интернате Киева подтвержден коронавирус у 81 человека - Кличко

В Киеве 15 мая был обнаружен новый очаг заболевания, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В Дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердилось заболевания у 81 человека", - сообщил он на онлайн-брифинге в пятницу.

По словам Кличко, сначала в доме-интернате COVID-19 был подтвержден у сотрудницы, после чего всем воспитанникам учреждения и персоналу были сделали ПЦР-тесты.

"В целом протестировали 182 человека, по результатам тестов болен 81 человек",- сообщил мэр.

В частности, как уточнил городской голова, коронавирус подтвержден у 53 воспитанниц возрастом от 7 до 35 лет и у 26 женщин и двух мужчин среди персонала.

"В больницы столицы госпитализировали 3 пациентов из числа персонала. Другая часть персонала - на самоизоляции дома, под контролем врачей. Инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате", - рассказал Кличко.

Он уточнил, что, как выяснилось, "вирус занесла одна женщина - младшая медсестра одной из групп интерната".

Кличко напомнил, что такие интернаты работают в закрытом режиме.

"Сейчас Дарницкий дом-интернат - полностью закрыт на карантин. Там осуществляют мероприятия по усиленной дезинфекции и медицинское обследование. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция",- отметил мэр.

Кличко также сообщил, что будут протестированы воспитанники и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, два городских учреждения для престарелых и четыре специализированных учреждения для женщин и мужчин.

Теги: #киев #коронавирус #кличко #интернат
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