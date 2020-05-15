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15:10 15.05.2020

В ночь на субботу в Украине повсеместно пройдут дожди, а далее на выходных будет преимущественно сухо и заметно потеплеет

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В ночь на субботу в Украине повсеместно пройдут дожди, а далее на выходных будет преимущественно сухо и заметно потеплеет

Ближайшей ночью дождливую погоду в Украине будет определять атмосферный фронт, а 16 мая днем осадки прекратятся в поле повышеного давления, сообщает Укргидрометцентр.

В субботу ночью дожди ожидаются по всей стране, днем без существенных осадков, лишь в восточных областях дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в южных областях 8-13°; днем 13-18°, на крайнем юге 20-23°.

В Киеве ночью дождь, днем без существенных осадков, температура ночью 6-8°, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 мая самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 30,6 градусов тепла в 1907 году, а самая низкая ночью на отметке 3,2 градуса мороза в 1919 году.

В воскресенье, 17 мая, ночью без осадков, днем в большинстве областей Украины, кроме восточных, пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; в южной части ночью 8-13°, днем 16-21°.

В Киеве 17 мая ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 16-18°.

15 мая температура воды в Черном и Азовском морях 13-18°; в Днепре возле Києва 13°.

Теги: #погода #прогноз
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