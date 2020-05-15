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15:10 15.05.2020

В вопросах открытия границ Украина будет синхронизироваться с европейскими странами - замглавы МВД Геращенко

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В вопросах открытия границ Украина будет синхронизироваться с европейскими странами - замглавы МВД Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявляет, что Украина не закрывала свою государственную границу на выезд, а вопрос возможности выезда в другие страны будет решаться синхронного с этими странами.

Отвечая на вопрос, когда откроются границы, в интервью изданию "Сегодня", опубликованном в пятницу, Геращенко сказал: "Думаю, что это будет синхронизироваться с европейскими странами". "У нас граница на выезд в Европу открыта. Только вас не пустят. Вы можете прийти, наши пограничники скажут - идите, но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще", - пояснил он.

"Есть страны, которые допускают транзит через свою территорию, а есть страны, где до сих пор запрещен приезд людей, у которых нет права на жительство. Вы не можете, к примеру, сейчас, поехать в Италию, если у вас там нет вида на жительство. Поэтому вопрос открытия наших границ будет синхронизироваться с открытием европейских. На сегодняшний день в ЕС, насколько я проинформирован, принято решение до 15 июня не ослаблять карантинные меры для иностранцев. То же самое касается любимой украинцами Турции", - добавил замминистра.

На уточняющий вопрос о возможности украинцам планировать свой летний отпуск за границей, Геращенко сказал, что сам лично со своей семьей принял решение в этом году отдыхать в Украине и никуда не ездить. "Это как раз определенный стимул для нашей туристической инфраструктуры, и я рекомендую всем, кто в ней занят, готовится оказывать максимально качественные услуги, чтобы потом украинцы, привыкшие отдыхать в Турции и Египте, мечтали возвращаться в украинские санатории, турбазы и так далее", - написал он.

Замминистра подчеркнул, что граждане Украины имеют право свободно покидать территорию Украины, если их пускают в ту страну, в которую они едут, за исключением персональных ограничений, действовавших и ранее. "Граждане Украины, если они хотят покинуть территорию Украины, и если их готова принимать другая страна, то запрет на выезд есть в случае, если гражданин не платил алименты, по нему есть решение суда о запрете на выезд, или он преследуется уголовным процессом. Во всех остальных случаях граждане Украины имеют право свободно покидать территорию Украины, если их пускают в ту страну, в которую они едут", - сказал он

"То есть если Финляндия, или Британия, или еще кто-то хочет, чтобы наши граждане поехали туда, приглашают их по трудовым контрактам работать, то Украина не имеет права не выпускать своих граждан. Но если эти граждане в момент действия карантина захотят вернуться, то они попадут под действие карантинных мер, будут устанавливать у себя приложение "Действуй дома" и 14 дней находиться дома", - добавил Геращенко.

Теги: #ес #геращенко #граница #коронавирус
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