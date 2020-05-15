Спекуляции вокруг закупок и производства не отвечающих современным требованиям аппаратов ИВЛ опасны для жизни украинцев – анестезиологи

Спекуляции вокруг закупок и производства не отвечающих современным требованиям аппаратов ИВЛ опасны для жизни украинцев – анестезиологи

Киев. 15 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Спекуляции на теме закупок и производства не отвечающих современным требованиям аппаратов ИВЛ чреваты угрозой для жизни украинцев и бессмысленной тратой бюджетных средств, считают в Ассоциации анестезиологов Украины.

"В разгар пандемии коронавируса в Украине возник ажиотаж по закупке аппаратов ИВЛ. К этому процессу привлечено не только государство, но и политики, предприниматели, благотворители и волонтеры. За более чем два месяца такой активности, к сожалению, наблюдаются очень опасные тенденции, которые могут негативно повлиять на качество оказания медицинской помощи больным и привести к пустой трате государственных средств", - говорится в открытом письме ассоциации, адресованном президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров.

Согласно документу, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", в ассоциации отмечают наметившуюся в последнюю время тенденцию, "когда много "инженеров" разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ".

"Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из "аппаратов ИВЛ" на базе ручного дыхательного "мешка Амбу". Однако любой анестезиолог понимает, что вентиляция "мешком Амбу" возможна лишь на короткое время при проведении мероприятий реанимации пациента с остановкой дыхания. Адекватная вентиляция пациента невозможна без наличия современных режимов с контролем по объему или давлением и синхронизации аппарата с пациентом", - заявляют в ассоциации.

При этом украинские анестезиологи подчеркивают, что некоторые из анонсируемых как отечественные аппараты ИВЛ не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции больных и действительно могут быть крайне опасными.

Кроме того, украинские анестезиологи обращают внимание, что в настоящее время "предлагается много совершенно одинаковых аппаратов, которые имеют якобы разные названия и разные страны происхождения (США, Германия, Бельгия, Швеция и др.), но производятся преимущественно в Китае".

Анестезиологи, в частности, сомневаются в заявленных в этих аппаратах современных режимах ИВЛ, обеспокоены отсутствием системы технического обслуживания и ремонта такого оборудования и его очевидной недолговечности.

При этом в ассоциации обращают внимание на рост цен на такие аппараты.

"Наиболее большое удивление вызывает стоимость этих аппаратов, которая начинается от EUR 20 тыс., а в последнее время достигает EUR 35-45 тыс. Подобная ситуация уже имела место в 2009 году во время пандемии гриппа, когда государством было закуплено большое количество аппаратов ИВЛ. В результате качественные аппараты работают до настоящего времени, а низкокачественные - уже давно на свалке", - поясняется в открытом письме к президенту.

В ассоциации призывают при формировании стратегии и тактики борьбы с коронавирусом и вирусных пневмоний в целом учитывать экспертное мнение врачей и экспертность общей стратегии ведения таких пациентов, учитывать оснащение отделений, где эти пациенты лечатся.

"В связи с относительно благоприятной эпидемиологической ситуацией в стране и мире, ажиотаж вокруг ИВЛ несколько уменьшается. Однако угроза второй волны эпидемии осенью-зимой 2020/21 может сделать эти вопросы еще более острыми и актуальными", - подчеркивают в ассоциации.

Анестезиологи требуют учитывать их мнение при принятии решений о приобретении ИВЛ, "прекратить спекуляции на этой теме и бессмысленную трату государственных средств", оснащать отделения анестезиологии и интенсивной терапии качественными аппаратами ИВЛ в количестве, соответствующем действующим табелям материально-технического оснащения, а также учитывать возможности сервисного обслуживания и обучения врачей при выборе производителей и поставщиков аппаратов ИВЛ.