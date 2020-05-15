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14:59 15.05.2020

Герус инициирует рассмотрение вопроса ограничений атомных станций на уровне СНБО и СБУ

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Герус инициирует рассмотрение вопроса ограничений атомных станций на уровне СНБО и СБУ

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус готовит обращение в Службу национальной безопасности (СБУ), а также Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно ограничений атомной генерации.

"Искусственная остановка блоков "Энергоатома" создает огромные риски и проблемы, а также усиливает зависимость энергетической отрасли от отдельных олигархических финансово-промышленных групп, что, по моему мнению, представляет угрозу национальной безопасности. Готовлю обращение в СБУ и СНБО по сложившейся ситуации", – написал нардеп на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Он уточнил, что по состоянию на 11:32 15 мая нагрузка атомных блоков равна 7,323 тыс. МВт, что составляет 53% от их установленной мощности (13,835 тыс. МВт). При этом, по мнению Геруса, даже с учетом того, что в настоящее время в ремонте находятся пять (блоки №№3,4,5,6 Запорожской АЭС и блок №2 Южно-Украинской АЭС) из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины, недозагрузка работающих блоков из-за административных ограничений составляет 1,170 МВт.

"Минимум половина из этих ограничений является надуманной", – считает глава энергокомитета Рады.

Теги: #герус #сбу #атомная_энергетика #снбоу
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