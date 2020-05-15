Две украинские команды прошли в финал конкурса проектов с использованием искусственного интеллекта от Microsoft

Две команды из Украины попали в финал международного конкурса The next AI Guardians от Microsoft, целью которого является предоставление молодежи шанса раскрыть свой потенциал и применить с пользой возможности искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщается в пресс-релизе компании Microsoft в Украине в пятницу, результатом конкурса станет внедрение творческих решений студентов, исследователей и преподавателей в сферу образования на основе технологии ИИ.

Всего в конкурсе приняли участие команды из 28 стран. Во второй этап прошли 20 команд, из которых было отобрано шесть финалистов.

Компания отмечает: команды студентов Украинского католического университета с проектами KeyAccess (программное обеспечение для операционных систем Windows и UNIX, позволяющее настроить клавиатуру для пользователей, которые борются с ДЦП или другими заболеваниями) и Smart Educational Assistant (SEA) прошли в финал "The next AI Guardians" с идеями, которые уже сегодня способны улучшить образование посредством использования искусственного интеллекта.

Над разработкой KeyAccess работали Мария Горная, Женя Молодцов, Зенык Попенюк, Даниил Колинько, Назар Бачинский совместно с преподавателем Олегом Фаренюком. Мотивацией на создание KeyAccess для участников команды стал их друг Антон, который болеет ДЦП.

"У нашего друга Антона есть цель - научиться программировать. Однако церебральный паралич существенно усложняет набор текста. Антон может набрать только тогда, когда его руки на столе. Когда он отводит руки от стола, чтобы достать до верхних строчек клавиатуры, они вздрагивают и такие неконтролируемые движения приводят к существенным ошибкам в коде. Именно Антон вдохновил нас на создание KeyAccess, чтобы помочь ему и другим людям с подобными проблемами комфортно настраивать клавиатуру под свои нужды", - цитирует пресс-служба участников команды.

Smart Educational Assistant (SEA) – помощник, предоставляющий пользователю, который выбрал и определил навыки для развития в системе, новейшие Интернет-ресурсы с учебными курсами и объединяет их в полноценный учебный план.

Участники команды - Денис Герасимук, Евгений Панкевич, Павел Гилея, Владимир Козлов и Олесь Добосевич.

"Мы помогаем людям получать новые знания с помощью онлайн-курсов. Наше решение помогает тратить на поиск необходимых курсов гораздо меньше времени (чем быстрее, тем лучше), а также показывает пользователям широкий перечень лучших курсов и помогает увидеть целостную картину" - комментируют участники команды Smart Educational Assistant (SEA).

На втором этапе конкурса команды работали со специалистами Microsoft в сфере искусственного интеллекта. Специалисты помогли участникам лучше понять, как ИИ может быть использован в реальной жизни.

По завершению этапа команды участников представили свои проекты жюри в Microsoft Teams. Для поддержки своих подопечных присоединились как менторы, так и их профессора. У команды было всего 15 минут для презентации проекта, после чего участники отвечали на вопросы судей.

Финал AI University Virtual Bootcamp состоится 18 июня 2020 года в режиме онлайн. Команды-финалисты получат шанс продать свою идею представителям самых успешных компаний. Каждая команда получит бизнес-наставника, который поможет ей расписать свою идею в содержательном бизнес-плане.

Кроме того, шесть команд финалистов примут участие в двухдневном хакатоне в Будапеште (Венгрия), который состоится по завершению карантина, и получат устройства Microsoft Surface.