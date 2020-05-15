"Интерхим" получил одобрение Минздрава на клинические испытания эффективности "Амиксина" в лечении COVID-19

Фармацевтическая компания ОДО "Интерхим" (Одесса) получила одобрение Министерства здравоохранения на проведение клинических испытаний эффективности противовирусного препарата "Амиксин" в лечении COVID-19.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор "Интерхим" Анатолий Редер, соответствующий приказ Минздрава был подписан 14 мая.

Он также сообщил, что компания инициировала рассмотрение заявки на проведение клинических испытаний "Амиксина", основываясь на том, что препарат ранее показал свою эффективность против ряда опасных вирусных инфекций. При этом в ходе доклинических исследований, было доказано, что тилорон (действующее вещество препарата "Амиксин") обладает противовирусной активностью в отношении ряда штаммов обычных коронавирусов.

Кроме того, несколькими международными исследовательскими центрами уже проведены и продолжаются испытания тилорона в отношении коронавируса SARS-CoV-2.

"Как мы видим, не только мы рассматриваем "Амиксин" в качестве потенциально эффективного средства от COVID-19, но и исследователи за рубежом", - сказал он.

По словам Редера, в частности, такие исследования провели в Институте Пастера (Южная Корея), также работы ведутся в двух исследовательских центрах в США.

"На основании полученных данных доклинических исследований, демонстрирующих высокоэффективное противовирусное действие тилорона в отношении SARS-CoV-2, мы обратились в Министерство здравоохранения Украины с заявкой на одобрение клинического исследования 3-й фазы для расширения спектра применения препарата "Амиксин" и получения доказательных данных о его эффективности и безопасности для лечения пациентов с COVID-19", - сказал он.

По словам Редера, клинические испытания "Амиксина" будут проводиться исследовательскими центрами в трех городах Украины, в целом на проведение исследования может потребоваться три-четыре месяца с момента получения разрешения Минздрава на его проведение.

"Длительность исследования будет, в первую очередь, зависеть от скорости набора пациентов. На данном этапе в исследование планируется включить более 60 добровольцев, которые по степени тяжести заболевания будут находиться на самоизоляции и проходить лечение амбулаторно", - сказал он.

Редер подчеркнул, что врачи-исследователи, которые подтвердили свою готовность провести данное исследование, высоко мотивированы, прежде всего, научным интересом и возможностью внести свой вклад в поиск решения столь актуальной для всего мира медицинской и социальной проблемы, которой стал новый коронавирус.

ОДО "Интерхим" - одно из ведущих фармацевтических предприятий страны.

Основано в 1992 году, является разработчиком и производителем оригинальных лекарственных препаратов Амиксин, Гидазепам, Левана, а также обезболивающих препаратов для тяжело- и онкобольных. Компания является поставщиком лекарств по программам Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В 2016 году "Интерхим" инвестировал EUR50 млн. в проект по созданию современного лабораторно-производственного комплекса. В 2019 году предприятием было уплачено более 140 млн грн налогов и сборов в государственный бюджет Украины.

"Интерхим" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).