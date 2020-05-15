События

14:00 15.05.2020

"Интерхим" получил одобрение Минздрава на клинические испытания эффективности "Амиксина" в лечении COVID-19

2 мин читать
"Интерхим" получил одобрение Минздрава на клинические испытания эффективности "Амиксина" в лечении COVID-19

Фармацевтическая компания ОДО "Интерхим" (Одесса) получила одобрение Министерства здравоохранения на проведение клинических испытаний эффективности противовирусного препарата "Амиксин" в лечении COVID-19.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор "Интерхим" Анатолий Редер, соответствующий приказ Минздрава был подписан 14 мая.

Он также сообщил, что компания инициировала рассмотрение заявки на проведение клинических испытаний "Амиксина", основываясь на том, что препарат ранее показал свою эффективность против ряда опасных вирусных инфекций. При этом в ходе доклинических исследований, было доказано, что тилорон (действующее вещество препарата "Амиксин") обладает противовирусной активностью в отношении ряда штаммов обычных коронавирусов.

Кроме того, несколькими международными исследовательскими центрами уже проведены и продолжаются испытания тилорона в отношении коронавируса SARS-CoV-2.

"Как мы видим, не только мы рассматриваем "Амиксин" в качестве потенциально эффективного средства от COVID-19, но и исследователи за рубежом", - сказал он.

По словам Редера, в частности, такие исследования провели в Институте Пастера (Южная Корея), также работы ведутся в двух исследовательских центрах в США.

"На основании полученных данных доклинических исследований, демонстрирующих высокоэффективное противовирусное действие тилорона в отношении SARS-CoV-2, мы обратились в Министерство здравоохранения Украины с заявкой на одобрение клинического исследования 3-й фазы для расширения спектра применения препарата "Амиксин" и получения доказательных данных о его эффективности и безопасности для лечения пациентов с COVID-19", - сказал он.

По словам Редера, клинические испытания "Амиксина" будут проводиться исследовательскими центрами в трех городах Украины, в целом на проведение исследования может потребоваться три-четыре месяца с момента получения разрешения Минздрава на его проведение.

"Длительность исследования будет, в первую очередь, зависеть от скорости набора пациентов. На данном этапе в исследование планируется включить более 60 добровольцев, которые по степени тяжести заболевания будут находиться на самоизоляции и проходить лечение амбулаторно", - сказал он.

Редер подчеркнул, что врачи-исследователи, которые подтвердили свою готовность провести данное исследование, высоко мотивированы, прежде всего, научным интересом и возможностью внести свой вклад в поиск решения столь актуальной для всего мира медицинской и социальной проблемы, которой стал новый коронавирус.

ОДО "Интерхим" - одно из ведущих фармацевтических предприятий страны.

Основано в 1992 году, является разработчиком и производителем оригинальных лекарственных препаратов Амиксин, Гидазепам, Левана, а также обезболивающих препаратов для тяжело- и онкобольных. Компания является поставщиком лекарств по программам Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В 2016 году "Интерхим" инвестировал EUR50 млн. в проект по созданию современного лабораторно-производственного комплекса. В 2019 году предприятием было уплачено более 140 млн грн налогов и сборов в государственный бюджет Украины.

"Интерхим" - член ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).

Теги: #коронавирус #минздрав #интерхим
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:13 15.05.2020
Замглавы МВД Геращенко: Министр здравоохранения и главсанврач должны взять на себя ответственность за запуск общественного транспорта

Замглавы МВД Геращенко: Министр здравоохранения и главсанврач должны взять на себя ответственность за запуск общественного транспорта

15:10 15.05.2020
В вопросах открытия границ Украина будет синхронизироваться с европейскими странами - замглавы МВД Геращенко

В вопросах открытия границ Украина будет синхронизироваться с европейскими странами - замглавы МВД Геращенко

15:10 15.05.2020
Спекуляции вокруг закупок и производства не отвечающих современным требованиям аппаратов ИВЛ опасны для жизни украинцев – анестезиологи

Спекуляции вокруг закупок и производства не отвечающих современным требованиям аппаратов ИВЛ опасны для жизни украинцев – анестезиологи

13:28 15.05.2020
Массовую ИФА-диагностику в Украине для выявления антител к COVID-19 могут начать уже на следующей неделе

Массовую ИФА-диагностику в Украине для выявления антител к COVID-19 могут начать уже на следующей неделе

12:11 15.05.2020
Из 56 заболевших Covid-19 в Киеве за минувшие сутки 10 детей и 9 медиков - мэр

Из 56 заболевших Covid-19 в Киеве за минувшие сутки 10 детей и 9 медиков - мэр

11:52 15.05.2020
НСЗУ подписала договоры по пакету COVID-19 со всеми центрами "экстренки", 18 центрам осуществила выплаты

НСЗУ подписала договоры по пакету COVID-19 со всеми центрами "экстренки", 18 центрам осуществила выплаты

11:38 15.05.2020
В Бразилии зафиксирован самый высокий прирост заражений коронавирусом за сутки

В Бразилии зафиксирован самый высокий прирост заражений коронавирусом за сутки

10:32 15.05.2020
Полярники 24-й антарктической экспедиции вернутся в Украину на следующей неделе и будут помещены на обсервацию – Минобразования и науки

Полярники 24-й антарктической экспедиции вернутся в Украину на следующей неделе и будут помещены на обсервацию – Минобразования и науки

10:26 15.05.2020
В Сиднее начали открываться кафе и рестораны

В Сиднее начали открываться кафе и рестораны

10:19 15.05.2020
Гослекслужба начала внеплановую проверку ПЦР-тестов укрансикого производителя "Укргентех"

Гослекслужба начала внеплановую проверку ПЦР-тестов укрансикого производителя "Укргентех"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС ЗЕЛЕНСКИЙ СТЕПАНОВ

Массовую ИФА-диагностику в Украине для выявления антител к COVID-19 могут начать уже на следующей неделе

КИЕВ КЛИЧКО ТРАНСПОРТ

С 18 мая ограничивается въезд крупногабаритного транспорта в часы пик для разгрузки трафика в столице - Кличко

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Из 56 заболевших Covid-19 в Киеве за минувшие сутки 10 детей и 9 медиков - мэр

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В половине областей Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания Covid-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни

ПОСЛЕДНЕЕ

В ночь на субботу в Украине повсеместно пройдут дожди, а далее на выходных будет преимущественно сухо и заметно потеплеет

Герус инициирует рассмотрение вопроса ограничений атомных станций на уровне СНБО и СБУ

Две украинские команды прошли в финал конкурса проектов с использованием искусственного интеллекта от Microsoft

На оккупированные территории пропустили 78 тонн гуманитарного груза от МККК

В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете, полиция начала расследование

Уже 12 областей Украины полностью выплатили надбавки медикам за март, остальные проводят финальные расчеты

В Киевской области на трассе Киев-Чоп произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей - "Укравтодор"

Кличко: льготы по оплате коммунальных услуг продлятся до завершения карантина

Киев готов возобновить работу метро сразу после разрешения правительства - мэр

С 18 мая ограничивается въезд крупногабаритного транспорта в часы пик для разгрузки трафика в столице - Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА