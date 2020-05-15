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13:28 15.05.2020

Массовую ИФА-диагностику в Украине для выявления антител к COVID-19 могут начать уже на следующей неделе

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Массовую ИФА-диагностику в Украине для выявления антител к COVID-19 могут начать уже на следующей неделе

Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики (иммуноферментный анализ) для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.

"По словам главы Минздрава, если все будет проходить согласно планам, тестирование на антитела могут начать уже на следующей неделе", - сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Теги: #коронавирус #зеленский #степанов
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