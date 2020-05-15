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13:18 15.05.2020

В Киевской области на трассе Киев-Чоп произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей - "Укравтодор"

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В Киевской области на трассе Киев-Чоп произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей - "Укравтодор"

В Киевской области на трассе Киев - Чоп в направлении Киева из-за задымления произошел ряд ДТП, сообщает "Укравтодор".

"Сегодня утром, 15 мая, в с.Небелица Макаровского района произошел ряд ДТП с участием более 10 автомобилей. Причина возникновения опасной ситуации - задымление. Из пяти ДТП два - с пострадавшими (к счастью, все живы), остальные три - без пострадавших. Движение в направлении Киева из-за этого было затруднено", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Причиной задымления называют пожары в экосистемах, вызванные поджогами.

Теги: #киев #укравтодор #дтп
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