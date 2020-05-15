Кличко: льготы по оплате коммунальных услуг продлятся до завершения карантина

Льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер, для упрощения процедуры оплаты работают онлайн-сервисы, подчеркивает мэр Киева Виталий Кличо.

В ходе онлайн-конференции в пятницу Кличко рассказал, что для упрощения оплаты коммунальных услуг для киевлян созданы онлайн-сервисы.

По словам мэра, киевляне могут платить с помощью личных кабинетов на сайтах муниципальных предприятий "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) - (https://cks.com.ua), "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) - (https : //www.gioc.kiev.ua).

"Хочу напомнить, что от уровня проплат за коммунальные услуги зависит работа инфраструктуры столицы. Город должен платить за газ, воду, топливо, готовиться к следующему отопительному сезону. 20 тыс. работников коммунальных предприятий должны получать зарплату, чтобы обеспечивать функционирование коммунальных сетей", - отметил Кличко.

Мэр обратил внимание на то, льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер.

"Мы начали только первый этап послаблений. И если до пандемии скидка 10% действовала для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - подчеркнул городской голова Киева.