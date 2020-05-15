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12:53 15.05.2020

Киев готов возобновить работу метро сразу после разрешения правительства - мэр

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Киев готов возобновить работу метро сразу после разрешения правительства - мэр

Городская власть Киева готова открыть метрополитен, как только правительство разрешит возобновить его работу, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

"Что касается метро. Мы готовы будем возобновить его работу, как только правительство позволит это сделать. Пока метрополитен не перевозил пассажиров, в нем продолжались все необходимые работы по содержанию инфраструктуры - замена рельсов, шпал, ремонт эскалаторов, вагонов, обновление вентиляционного оборудования и др.", - сказал Кличко.

По его словам, начали работы по программе доступности на станциях "Лукьяновская" и "Сырец". "В частности, там предусмотрено обустройство тактильных полос, навигации, замена входных групп для свободного доступа маломобильных граждан", - рассказал Кличко.

По его словам, регулярно проводилась дезинфекция в метрополитене - поездов, вестибюлей, касс и платформ на станциях.

При этом он заявил, что после возобновления работы подземки эти меры будут усилены.

"Мы готовимся… к возобновлению работы метрополитена", - сказал Кличко.

Теги: #киев #метро #кличко
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