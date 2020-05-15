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12:49 15.05.2020

С 18 мая ограничивается въезд крупногабаритного транспорта в часы пик для разгрузки трафика в столице - Кличко

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С 18 мая ограничивается въезд крупногабаритного транспорта в часы пик для разгрузки трафика в столице - Кличко

В Киеве с понедельника, 18 мая, ограничивается въезд крупногабаритного транспорта с 7:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню: мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился к полиции с просьбой усилить эту работу. Итак, с 18 мая ограничения будут действовать утром - с 7:00 до 10:00. И вечером - с 17:00 до 20:00", - заявил Кличко на онлайн брифинге в пятницу.

Теги: #киев #кличко #транспорт
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