Из 56 заболевших Covid-19 в Киеве за минувшие сутки 10 детей и 9 медиков - мэр

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусной болезнью Covid-19, увеличилось на 56 человек, тогда как днем ранее сообщалось о 52 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, а 13 мая – о 30 случаях.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них - 9 медиков… За минувшие сутки в Киеве от коронавируса умер один человек. Всего за это время - 43 летальных случая. На сегодня в столице уже 2 тысячи 68 подтвержденных случаев заболевания Covid-19 ", - сказал Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

По его словам, среди заболевших 27 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и две девочки, которым 9 и 13 лет, а также 19 мужчин от 30 до 80 лет и 8 мальчиков в возрасте от одного месяца до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 12 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 11 человек. Всего коронавирус преодолели 200 жителей столицы.

"Судя по такому количеству больных, мы имеем результаты отдыха киевлян на майские праздники. Компаниями на природе, компаниями в городе, несоблюдение дистанции и правил безопасности. А 10 больных детей в сутки - это и детские площадки, и полная халатность родителей! Хоть мы и начали первый этап ослабления ограничений, посещать детские площадки в городе запрещено, и я уже обращался: не отпускайте старших детей одних гулять, проводить время в больших компаниях сверстников. Вы ответственны за здоровье и безопасность своего ребенка" – подчеркнул Кличко.