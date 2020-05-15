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12:00 15.05.2020

Результаты расследования гибели двух военнослужащих во время плановых учений будут переданы министру обороны и верховному главнокомандующему ВСУ - Хомчак

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Результаты расследования гибели двух военнослужащих во время плановых учений будут переданы министру обороны и верховному главнокомандующему ВСУ - Хомчак

В Вооруженных силах Украины проводится расследование по факту гибели двух военнослужащих во время учений в зоне проведения операции Объединенных сил 13 мая, сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

"В настоящее время мною отданы все необходимые распоряжения для проведения всестороннего расследования, которое должно установить причины и предпосылки трагедии. По результатам расследования руководством ВС Украины на своем уровне будут приняты все необходимые решения. Также на имя министра обороны и верховного главнокомандующего ВС Украины будут представлены обоснованные доклады и предложения для принятия ими соответствующих решений", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой Генерального штаба ВСУ.

Хомчак выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что человеческая жизнь является наивысшей ценностью, и главное задание командиров и начальников всех уровней - её сохранение.

"Для нас всех важно сохранить жизнь каждого воина и не допустить в дальнейшем повторения подобных трагических случаев, тем более не на поле боя... Руководство Вооруженных сил Украины призывает всех при любых обстоятельствах принципиально соблюдать меры безопасности, а командиров и начальников - обеспечить и требовать их выполнения", - подчеркнул Хомчак.

Как сообщалось, в среду, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое военнослужащих.

Теги: #всу #минобороны #хомчак
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