НСЗУ подписала договоры по пакету COVID-19 со всеми центрами "экстренки", 18 центрам осуществила выплаты

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) подписала договоры со всеми 25 центрами экстренной медицинской помощи на оказание помощи пациентам с коронавирусом, 18 центрам ЭМП уже выплатила более 95,46 млн грн.

Согласно сообщению НСЗУ в Facebook, по состоянию на 14:00 14 мая всего 543 медучреждения подали 666 предложений на четыре пакета, которые предусматривают предоставление услуг по тестированию, экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19. 70 договоров уже подписаны.

Тариф на оплату услуг включает доплаты медикам в размере до 300% к заработной плате.