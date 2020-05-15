События

11:52 15.05.2020

НСЗУ подписала договоры по пакету COVID-19 со всеми центрами "экстренки", 18 центрам осуществила выплаты

1 мин читать
НСЗУ подписала договоры по пакету COVID-19 со всеми центрами "экстренки", 18 центрам осуществила выплаты

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) подписала договоры со всеми 25 центрами экстренной медицинской помощи на оказание помощи пациентам с коронавирусом, 18 центрам ЭМП уже выплатила более 95,46 млн грн.

Согласно сообщению НСЗУ в Facebook, по состоянию на 14:00 14 мая всего 543 медучреждения подали 666 предложений на четыре пакета, которые предусматривают предоставление услуг по тестированию, экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19. 70 договоров уже подписаны.

Тариф на оплату услуг включает доплаты медикам в размере до 300% к заработной плате.

Теги: #нсзу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:38 15.05.2020
В Бразилии зафиксирован самый высокий прирост заражений коронавирусом за сутки

В Бразилии зафиксирован самый высокий прирост заражений коронавирусом за сутки

10:32 15.05.2020
Полярники 24-й антарктической экспедиции вернутся в Украину на следующей неделе и будут помещены на обсервацию – Минобразования и науки

Полярники 24-й антарктической экспедиции вернутся в Украину на следующей неделе и будут помещены на обсервацию – Минобразования и науки

10:26 15.05.2020
В Сиднее начали открываться кафе и рестораны

В Сиднее начали открываться кафе и рестораны

10:19 15.05.2020
Гослекслужба начала внеплановую проверку ПЦР-тестов укрансикого производителя "Укргентех"

Гослекслужба начала внеплановую проверку ПЦР-тестов укрансикого производителя "Укргентех"

10:12 15.05.2020
В половине областей Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

В половине областей Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

10:11 15.05.2020
Беларусь вышла на плато по заболеваемости COVID-19

Беларусь вышла на плато по заболеваемости COVID-19

09:54 15.05.2020
За сутки в ВСУ подтверждены 2 новых случая коронавируса

За сутки в ВСУ подтверждены 2 новых случая коронавируса

09:49 15.05.2020
Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 671

Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 671

09:38 15.05.2020
За границей коронавирусом болеют 145 граждан Украины, большинство - в Италии

За границей коронавирусом болеют 145 граждан Украины, большинство - в Италии

09:28 15.05.2020
Израильские школы и детские сады вернутся к работе в воскресенье

Израильские школы и детские сады вернутся к работе в воскресенье

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В половине областей Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания Covid-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни

СНБО ЗЕЛЕНСКИЙ УКРАИНА РЕШЕНИЕ

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальных экономических и других санкциях

ТКГ УКРАИНА ВЫБОРЫ

Выборы в ОРДЛО могут пройти по законам Украины и только при контроле над границей, особый статус ОРДЛО не может быть закреплен в Конституции – Украина в ТКГ

ТКГ УКРАИНА

Украина в ТКГ настаивает на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в Париже в декабре 2019 года - ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

На границе с Польшей задержали контрабандную партию новой одежды и обуви на 3,5 млн грн, которую пытались ввезти под прикрытием "секонд-хенда"

В результате высокой раскрываемости число автоугонов в Киеве ежегодно снижается - Андрей Крищенко

США передали Украине оборудование на $25 млн для использования в зоне ООС, в том числе медицинское

Мининфраструктуры планирует в 2020г отремонтировать 77 км местных автодорог в Украине

"Нова Пошта" начинает доставку медицинских средств с DOC.ua

Представители IT-сферы "Парус", "Сапран-Украина", "Монт УА" и "ГИСИНФО" исключены из санкционного списка

САП и НАБУ завершили следствие по делу о причинении Одесскому филиалу АМПУ 21,4 млн грн убытков

"Укравтодор" заявляет о вооруженном проникновении в его офис бизнесмена Амирханяна, тот покинул здание усилиями правоохранителей

Вакцина от COVID-19 должна быть всеобщим достоянием, исключена из рыночных законов - Елисейский дворец

Страны Балтии снимают ограничения на передвижение автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА