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11:50 15.05.2020

В результате высокой раскрываемости число автоугонов в Киеве ежегодно снижается - Андрей Крищенко

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В Киеве полицейские задержали «профессионального» автоугонщика, который подозревается в совершении как минимум трех угонов. Злоумышленник взят под стражу, сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже автомобиля. При помощи камер видеонаблюдения, установленных в рамках программы «Безопасная столица», полицейские заметили похожий по описанию автомобиль, который нарушил ПДД на проспекте Соборности. Водитель проигнорировал требования полицейских остановить авто для проверки.

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«Пришлось привлечь дополнительные наряды, организовать преследование. Полицейские остановили нарушителя, при осмотре машины обнаружили техпаспорт с признаками подделки, а также отмычки, приспособления для «прошивки» ключей, поддельные номерные знаки», — сообщил Андрей Крищенко.

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Водителя задержали. Им оказался ранее судимый за автоугоны житель Черновцов 1975 года рождения. Следственный отдел Святошинского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 289 — незаконное завладение транспортным средством. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Нарушителю сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Правоохранители проверяют причастность задержанного к совершению по меньшей мере трех автоугонов на территории Киева.

Андрей Крищенко подчеркнул позитивную динамику раскрываемости подобных преступлений в столице. В результате их число ежегодно снижается. Так, с начала 2020 года в Киеве задокументировано 223 автоугона, в то время как за аналогичный период 2016 года было почти втрое больше — 661 факт.

 

Теги: #крищенко
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