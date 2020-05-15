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11:48 15.05.2020

США передали Украине оборудование на $25 млн для использования в зоне ООС, в том числе медицинское

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США передали Украине оборудование на $25 млн для использования в зоне ООС, в том числе медицинское

США в рамках помощи в области безопасности передали Украине устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование совокупной стоимостью более $25 млн для использования в зоне проведения Операции Объединенных сил, сообщило посольство США.

"Несмотря на Covid-19, мы продолжаем оказывать Украине помощь в области безопасности! На этой неделе Отдел оборонного сотрудничества получил устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование общей стоимостью более $25 млн для использования в зоне ООС", - говорится в сообщении посольства на Twitter в пятницу.

Также в посольстве подчеркнули, что США стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии.

Теги: #сша #оос #оборудование
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