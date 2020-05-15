События

11:38 15.05.2020

В Бразилии зафиксирован самый высокий прирост заражений коронавирусом за сутки

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В Бразилии зафиксирован самый высокий прирост заражений коронавирусом за сутки

В Бразилии за последние сутки выявили почти 14 тыс. случаев заражения коронавирусом - это самый высокий показатель за время пандемии в стране, сообщает бразильский портал G1.

Таким образом, к пятнице Бразилия перешагнула отметку в 200 тыс. выявленных заражений. Теперь в стране подтверждено 202,9 тыс. случаев заражений COVID-19 с начала пандемии.

В Бразилии скончалось почти 14 тыс. чел., зараженных коронавирусом.

Эксперты полагают, что Бразилия к настоящему времени вышла на пик кривой заражений, дальше ситуация начнет нормализоваться.

Теги: #коронавирус #бразилия
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