События

10:46 15.05.2020

"Нова Пошта" начинает доставку медицинских средств с DOC.ua

2 мин читать
"Нова Пошта" начинает доставку медицинских средств с DOC.ua

Группа компаний "Нова Пошта" запускает доставку товаров медицинского назначения с онлайн-хаба DOC.ua в отделение, почтомат и домой.

Как отмечается в пресс-релизе компании, розданном в пятницу, в частности, "Нова Пошта" будет доставлять лекарства, рекомендованные врачами на DOC.ua дистанционно, находящиеся на сайте в разделе "Аптека".

"В условиях карантина и проникновения бесконта во все сферы нашей жизни растет запрос на квалифицированные лекарственные онлайн-консультации. Когда посетить клинику нет возможности, дистанционное общение с медиками становится едва ли не единственным надежным способом получения помощи. И это положительная тенденция, свидетельствующая о внимательном отношении украинцев к своему здоровью: они доверяют специалистам, а не занимаются самолечением. А мы со своей стороны поддерживаем эту важную инициативу DOC.ua своевременной доставкой медикаментов", - цитирует пресс-служба СЕО "Новой Пошты" Александра Бульбу.

Как подчеркивают в DOC.ua, данный сервис был создан как альтернатива самолечению. Врачи не могут назначать лечение или препараты, а только рекомендовать. Пациент самостоятельно формирует корзину заказов в разделе "Аптека".

"Мы оперативно запустили проект онлайн-консультаций с врачами, к которому уже присоединились, кроме терапевтов, более 40 узких специалистов. Они помогают пациентам разобраться в проблеме и рекомендуют алгоритм действий, в том числе и помогают подобрать медикаменты", - цитируется основатель DOC.ua Сергей Казанцев.

DOC.ua (входит в EFI GROUP) - медицинский онлайн-хаб, основанный в 2014 году. В настоящее время база DOC.ua насчитывает более 10 тыс. врачей и 1,5 тыс. медицинских учреждений в 26 городах Украины. Сервис доступен в режиме 24/7 для записи к врачу и на диагностику, а также для заказа лекарств, аудиоконсультаций и скидок на лабораторные исследования.

Теги: #нова_пошта #медицина #доставка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:59 14.05.2020
Омбудсмен обещает помощь суррогатным родителям детей, рожденных в Украине за период карантина, вывезти их за рубеж

Омбудсмен обещает помощь суррогатным родителям детей, рожденных в Украине за период карантина, вывезти их за рубеж

18:24 14.05.2020
Украинский медсервис дистанционной записи к врачам DOC.ua начал работу Казахстане и Молдове

Украинский медсервис дистанционной записи к врачам DOC.ua начал работу Казахстане и Молдове

17:11 13.05.2020
За период карантина «Новая почта» доставила украинцам свыше 32 тысяч посылок с медикаментами

За период карантина «Новая почта» доставила украинцам свыше 32 тысяч посылок с медикаментами

10:21 13.05.2020
"Нова Пошта" передала больницам очередную партию оборудования и средств защиты

"Нова Пошта" передала больницам очередную партию оборудования и средств защиты

15:32 12.05.2020
"Нова Пошта" в апреле бесплатно доставила 523 тонны гуманитарного груза

"Нова Пошта" в апреле бесплатно доставила 523 тонны гуманитарного груза

15:08 12.05.2020
"Нова Пошта Глобал" запускает доставку посылок с AliExpress автомобилями

"Нова Пошта Глобал" запускает доставку посылок с AliExpress автомобилями

14:32 06.05.2020
ПриватБанк внедряет антикризисные программы поддержки медицинского и аграрного бизнеса

ПриватБанк внедряет антикризисные программы поддержки медицинского и аграрного бизнеса

12:29 06.05.2020
OLX совместно с UAPAY, "Нова пошта" и "ЭКО маркет" запустили сервис адресной доставки продуктовых наборов в Киеве

OLX совместно с UAPAY, "Нова пошта" и "ЭКО маркет" запустили сервис адресной доставки продуктовых наборов в Киеве

10:42 05.05.2020
Степанов: для повышения зарплаты медикам необходимо дополнительно 11 млрд грн

Степанов: для повышения зарплаты медикам необходимо дополнительно 11 млрд грн

09:47 05.05.2020
Профильный комитет Рады инициирует изменения в закон о медгарантиях для сохранения финансирования медучреждений на уровне 2019г

Профильный комитет Рады инициирует изменения в закон о медгарантиях для сохранения финансирования медучреждений на уровне 2019г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В половине областей Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания Covid-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни

СНБО ЗЕЛЕНСКИЙ УКРАИНА РЕШЕНИЕ

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальных экономических и других санкциях

ТКГ УКРАИНА ВЫБОРЫ

Выборы в ОРДЛО могут пройти по законам Украины и только при контроле над границей, особый статус ОРДЛО не может быть закреплен в Конституции – Украина в ТКГ

ТКГ УКРАИНА

Украина в ТКГ настаивает на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в Париже в декабре 2019 года - ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

На границе с Польшей задержали контрабандную партию новой одежды и обуви на 3,5 млн грн, которую пытались ввезти под прикрытием "секонд-хенда"

НСЗУ подписала договоры по пакету COVID-19 со всеми центрами "экстренки", 18 центрам осуществила выплаты

В результате высокой раскрываемости число автоугонов в Киеве ежегодно снижается - Андрей Крищенко

США передали Украине оборудование на $25 млн для использования в зоне ООС, в том числе медицинское

Мининфраструктуры планирует в 2020г отремонтировать 77 км местных автодорог в Украине

В Бразилии зафиксирован самый высокий прирост заражений коронавирусом за сутки

Полярники 24-й антарктической экспедиции вернутся в Украину на следующей неделе и будут помещены на обсервацию – Минобразования и науки

В Сиднее начали открываться кафе и рестораны

Представители IT-сферы "Парус", "Сапран-Украина", "Монт УА" и "ГИСИНФО" исключены из санкционного списка

САП и НАБУ завершили следствие по делу о причинении Одесскому филиалу АМПУ 21,4 млн грн убытков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА