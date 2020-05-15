"Нова Пошта" начинает доставку медицинских средств с DOC.ua

Группа компаний "Нова Пошта" запускает доставку товаров медицинского назначения с онлайн-хаба DOC.ua в отделение, почтомат и домой.

Как отмечается в пресс-релизе компании, розданном в пятницу, в частности, "Нова Пошта" будет доставлять лекарства, рекомендованные врачами на DOC.ua дистанционно, находящиеся на сайте в разделе "Аптека".

"В условиях карантина и проникновения бесконта во все сферы нашей жизни растет запрос на квалифицированные лекарственные онлайн-консультации. Когда посетить клинику нет возможности, дистанционное общение с медиками становится едва ли не единственным надежным способом получения помощи. И это положительная тенденция, свидетельствующая о внимательном отношении украинцев к своему здоровью: они доверяют специалистам, а не занимаются самолечением. А мы со своей стороны поддерживаем эту важную инициативу DOC.ua своевременной доставкой медикаментов", - цитирует пресс-служба СЕО "Новой Пошты" Александра Бульбу.

Как подчеркивают в DOC.ua, данный сервис был создан как альтернатива самолечению. Врачи не могут назначать лечение или препараты, а только рекомендовать. Пациент самостоятельно формирует корзину заказов в разделе "Аптека".

"Мы оперативно запустили проект онлайн-консультаций с врачами, к которому уже присоединились, кроме терапевтов, более 40 узких специалистов. Они помогают пациентам разобраться в проблеме и рекомендуют алгоритм действий, в том числе и помогают подобрать медикаменты", - цитируется основатель DOC.ua Сергей Казанцев.

DOC.ua (входит в EFI GROUP) - медицинский онлайн-хаб, основанный в 2014 году. В настоящее время база DOC.ua насчитывает более 10 тыс. врачей и 1,5 тыс. медицинских учреждений в 26 городах Украины. Сервис доступен в режиме 24/7 для записи к врачу и на диагностику, а также для заказа лекарств, аудиоконсультаций и скидок на лабораторные исследования.