Полярники 24-й антарктической экспедиции вернутся в Украину на следующей неделе и будут помещены на обсервацию – Минобразования и науки

Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции вернутся домой на следующей неделе, после чего будут помещены на двухнедельную обсервацию, сообщает Министерство образования и науки Украины в пятницу.

"Несмотря на сложные карантинные ограничения, из Чили в Украину удалось отправить участников летней 24-й Украинской антарктической экспедиции. Вместе с ними домой возвращаются члены сезонного отряда, которые работали на станции "Академик Вернадский" несколько месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что полярники вылетели из аэропорта города Сантьяго в ночь с 14 на 15 мая (по киевскому времени). В начале следующей недели ожидается их прибытие в Киев.

По возвращении в Украину полярники пройдут 2-недельную обсервацию, как и положено по закону. Сейчас планируется, что они будут находиться дома на самоизоляции, установив специальное приложение "Действуй дома".