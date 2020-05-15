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10:32 15.05.2020

Полярники 24-й антарктической экспедиции вернутся в Украину на следующей неделе и будут помещены на обсервацию – Минобразования и науки

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Полярники 24-й антарктической экспедиции вернутся в Украину на следующей неделе и будут помещены на обсервацию – Минобразования и науки

Участники 24-й Украинской антарктической экспедиции вернутся домой на следующей неделе, после чего будут помещены на двухнедельную обсервацию, сообщает Министерство образования и науки Украины в пятницу.

"Несмотря на сложные карантинные ограничения, из Чили в Украину удалось отправить участников летней 24-й Украинской антарктической экспедиции. Вместе с ними домой возвращаются члены сезонного отряда, которые работали на станции "Академик Вернадский" несколько месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что полярники вылетели из аэропорта города Сантьяго в ночь с 14 на 15 мая (по киевскому времени). В начале следующей недели ожидается их прибытие в Киев.

По возвращении в Украину полярники пройдут 2-недельную обсервацию, как и положено по закону. Сейчас планируется, что они будут находиться дома на самоизоляции, установив специальное приложение "Действуй дома".

Теги: #коронавирус #минобразования #полярники
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