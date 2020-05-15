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10:25 15.05.2020

Представители IT-сферы "Парус", "Сапран-Украина", "Монт УА" и "ГИСИНФО" исключены из санкционного списка

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Представители IT-сферы "Парус", "Сапран-Украина", "Монт УА" и "ГИСИНФО" исключены из санкционного списка

Работающие в сфере IT компании ООО "Монт УА", "Сапран Украина" (оба - Киев), "ГИСИНФО" (Винница), а также девять ООО из группы компаний "Парус" исключены из украинского санкционного списка, куда они были включены решением СНБО и указом президента Петра Порошенко в 2017 году.

Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие своим указом в тот же день и обнародовал на своем сайте.

Речь, в частности, идет о компаниях "Парус-Спецпроект", "Парус-2", "Парус-Впровадження", "Парус-Мисто" (все – Киев), "Парус-Прикарпатье" (Ивано-Франковск), "Парус-Донбасс" (Краматорск), "Центр информационных технологий "Парус-Единение" (Николаев), "Южный Парус" (Одесса) и ООО "Парус-Лев" (Львов).

Группа компаний "Парус", которая предлагает ПО для управления предприятием и является конкурентом "1С", протестовала против включения ее в санкционный список и заявляла, что с середины 2003 года разрабатывает исключительно национальный программный продукт. На время введения санкций на сайте группы компаний указывалось, что она включала региональную сеть из 28 региональных представительств и более двух десятков дилерских компаний. Общее количество ее сотрудников превышало 550, из которых более 250 работали в Киеве. Количество инсталляций превышает 200 тыс., а в числе клиентов были указаны администрация президента, Служба безопасности Украины, Минюст, Минобороны, МВД, Минэкономики, Госфининспекция, МИД, Антимонопольный комитет Украины, Верховный суд. Также среди клиентов назывались "Укртелеком", "Укрнафта", "Укргазвыдобування", крупные производственные, страховые, транспортные, торговые компании.

ООО "Сапран Украина" некогда было связано с российской компаниией "Сапран Групп", специализирующейся на внедрении IТ-решений для бизнеса на платформах SAP, Qlik, PROGNOZ, а также на базе собственных разработок. В то же время "Сапран Украина" также оспаривала решение о включении ее в санкционный список как безосновательное. Среди клиентов IT-консалтинга "Сапран-Украина" были "МТС-Украина", "Метинвест" и Альфа-Банк.

ООО "ГИСИНФО" занимается геоинформационными системами, в частности, геодезической информационной системой "Геопроект 5". В свое время российская компании "КБ Панорама" указывала ее в качестве своего представительства в Украине.

Компания "Монт УА" также занималось предоставлением услуг IT-консалтинга и продаж программного компьютерного обеспечения и ее название созвучно с известным российским дистрибьютором ПО "MONT", которая ранее была представлена в Украине. В настоящее время сайт "Монт УА" не работает.

Теги: #парус #рф #it #санкции
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