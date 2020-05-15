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10:22 15.05.2020

САП и НАБУ завершили следствие по делу о причинении Одесскому филиалу АМПУ 21,4 млн грн убытков

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САП и НАБУ завершили следствие по делу о причинении Одесскому филиалу АМПУ 21,4 млн грн убытков

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование в деле касательного экс-начальника Одесского филиала ГП "Администрация морских портов Украины" и еще трех лиц, подозреваемых в злоупотреблениях служебным положением, что причинило более 21,36 млн грн убытков госпредприятию.

Как сообщила пресс-служба САП на своей странице в Facebook в пятницу, следствие установило, что в 2015 году начальник Одесского филиала АМПУ совместно с главным инженером, директорами частных компаний и физлицом, приближенным к нардепу VII и VIII созывов, организовали закупку средствами госбюджета услуг по строительству причала в Одесском морском торговом порте.

Победителем в конкурсе, согласно обнародованной САП информации, несмотря на отсутствие опыта и несоответствия условиям предложений, стала одна из вышеуказанных компаний. В день фактического начала выполнения работ между директором компании-победительницы и директором другой фирмы, которая сдавала в аренду дноуглубительный караван, были подписаны дополнительные соглашения, в которых была существенно увеличена стоимость фрахта дноуглубительного каравана.

"В результате стоимость выполненных работ существенно увеличилась. Несмотря на это, должностные лица АМПУ, злоупотребляя своим служебным положением, подписали акты выполненных работ и осуществили соответствующий перерасчет средств частным компаниям. Как следствие, государственное предприятие незаконно переплатило более 21,36 млн грн", - указано в сообщении.

Материалы дела в настоящее время открыты бывшему начальнику Одесского филиала ГП АМПУ, главному инженеру, директору частной компании-победительницы закупки, экс-директору частной компании-арендатора дноуглубительного каравана и их защитникам.

Поскольку еще один подозреваемый в деле – физлицо, приближенное к народному депутату

VII и VIII созывов находится в розыске, материалы касательного него выделены в отдельное производство.

После ознакомления с материалами дела обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Теги: #набу #сап #ампу #одесская_область
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