События

10:12 15.05.2020

"Укравтодор" заявляет о вооруженном проникновении в его офис бизнесмена Амирханяна, тот покинул здание усилиями правоохранителей

2 мин читать
"Укравтодор" заявляет о вооруженном проникновении в его офис бизнесмена Амирханяна, тот покинул здание усилиями правоохранителей

Бизнесмен Араик Амирханян (собственник компаний "Полтавабудцентр" и "Дорлидер" – ИФ) вместе с двумя вооруженными лицами незаконно проник в здание Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"), угрожая сотрудникам и требуя встречи с главой "Укравтодора", сообщило агентство на странице в Facebook в четверг вечером.

"После четырех неудачных попыток они незаконно воспользовались въездом для служебного транспорта и, взломав дверь пожарного выхода, проникли в здание. Из-за неправомерных действий были вызваны представители Государственной службы охраны. Группа Амирханяна ворвалась в несколько кабинетов здания, расспрашивая у сотрудников в агрессивной и откровенно угрожающей форме о местопребывании главы агентства, находившегося в командировке в Житомирской и Ровенской областях", - говорится в сообщении.

Как отмечает "Укравтодор", вывести Амирханяна из здания удалось усилиями правоохранителей. Однако когда они ушли, тот снова попытался ворваться в него. Это повторялось четыре раза.

"Это не впервые, когда Араик Амирханян, кроме медиа-давления, пытается применять физические угрозы. Против него уже были открыты уголовные и административные производства. С оружием Амирханян посещал и предыдущего главу "Укравтодора" Славомира Новака, и его предшественников", - утверждает агентство.

"Укравтодор" намерен передать все собранные видео- и аудиоматериалы происшествия в правоохранительные органы.

Как сообщалось, глава "Укравтодора" Александр Кубраков во время онлайн-брифинга 28 апреля заявил, что компании, аффилированные с бизнесменом Амирханяном, заблокировали тендеры "Укравтодора" на общую сумму в 5,7 млрд грн.

По его словам, в 2019 году указанная группа компаний внесла 720 жалоб по тендерам "Укравтодора".

Теги: #укравтодор #бизнесмен #проникновение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:03 06.05.2020
В РФ основатель "Аллтека" Босов покончил с собой

В РФ основатель "Аллтека" Босов покончил с собой

16:34 06.05.2020
"Киевшляхбуд" планирует участвовать в тендерах по дорогам М-05 Киев-Одесса и Н-14 Николаев – Кировоград

"Киевшляхбуд" планирует участвовать в тендерах по дорогам М-05 Киев-Одесса и Н-14 Николаев – Кировоград

16:16 06.05.2020
Директор дорожно-строительной компании "Киевшляхбуд" Александр Ращупкин: Если бы решили свернуть проект "Большое строительство", экономика Украины просто сорвалась бы в пропасть

Директор дорожно-строительной компании "Киевшляхбуд" Александр Ращупкин: Если бы решили свернуть проект "Большое строительство", экономика Украины просто сорвалась бы в пропасть

23:25 30.04.2020
"Укравтодор" и дорожные компании в присутствии Зеленского подписали меморандум о защите прав работников и создании новых рабочих мест

"Укравтодор" и дорожные компании в присутствии Зеленского подписали меморандум о защите прав работников и создании новых рабочих мест

15:17 30.04.2020
Укрэксимбанк и "Укравтодор" подписали соглашение о первом транше в 5,782 млрд грн на обновление дорог из общей суммы финансирования в 19,3 млрд грн

Укрэксимбанк и "Укравтодор" подписали соглашение о первом транше в 5,782 млрд грн на обновление дорог из общей суммы финансирования в 19,3 млрд грн

16:57 29.04.2020
"Укравтодор" начал выпуск облигаций под госгарантии, разместив первую серию на 5,8 млрд грн

"Укравтодор" начал выпуск облигаций под госгарантии, разместив первую серию на 5,8 млрд грн

19:14 23.04.2020
"Укравтодор" начал капремонт автодороги Житомир-Черновцы

"Укравтодор" начал капремонт автодороги Житомир-Черновцы

13:32 09.04.2020
"Укравтодор" начинает строительство дороги до Станицы Луганской

"Укравтодор" начинает строительство дороги до Станицы Луганской

17:49 05.04.2020
Движение на трассе Киев-Чоп останавливалось почти на три часа из-за поджигателей сухой травы

Движение на трассе Киев-Чоп останавливалось почти на три часа из-за поджигателей сухой травы

11:42 24.03.2020
"Укравтодор" выбрал 3 компании для ремонта дороги от Северодонецка до Станицы Луганской, работы планируют начать в начале апреля

"Укравтодор" выбрал 3 компании для ремонта дороги от Северодонецка до Станицы Луганской, работы планируют начать в начале апреля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В половине областей Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания Covid-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни

СНБО ЗЕЛЕНСКИЙ УКРАИНА РЕШЕНИЕ

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальных экономических и других санкциях

ТКГ УКРАИНА ВЫБОРЫ

Выборы в ОРДЛО могут пройти по законам Украины и только при контроле над границей, особый статус ОРДЛО не может быть закреплен в Конституции – Украина в ТКГ

ТКГ УКРАИНА

Украина в ТКГ настаивает на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в Париже в декабре 2019 года - ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

Полярники 24-й антарктической экспедиции вернутся в Украину на следующей неделе и будут помещены на обсервацию – Минобразования и науки

В Сиднее начали открываться кафе и рестораны

Представители IT-сферы "Парус", "Сапран-Украина", "Монт УА" и "ГИСИНФО" исключены из санкционного списка

САП и НАБУ завершили следствие по делу о причинении Одесскому филиалу АМПУ 21,4 млн грн убытков

Гослекслужба начала внеплановую проверку ПЦР-тестов укрансикого производителя "Укргентех"

В половине областей Украины больных Covid-19 за сутки стало меньше за счет выздоровления

Беларусь вышла на плато по заболеваемости COVID-19

За сутки в ВСУ подтверждены 2 новых случая коронавируса

Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 671

За границей коронавирусом болеют 145 граждан Украины, большинство - в Италии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА