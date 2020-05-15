"Укравтодор" заявляет о вооруженном проникновении в его офис бизнесмена Амирханяна, тот покинул здание усилиями правоохранителей

Бизнесмен Араик Амирханян (собственник компаний "Полтавабудцентр" и "Дорлидер" – ИФ) вместе с двумя вооруженными лицами незаконно проник в здание Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"), угрожая сотрудникам и требуя встречи с главой "Укравтодора", сообщило агентство на странице в Facebook в четверг вечером.

"После четырех неудачных попыток они незаконно воспользовались въездом для служебного транспорта и, взломав дверь пожарного выхода, проникли в здание. Из-за неправомерных действий были вызваны представители Государственной службы охраны. Группа Амирханяна ворвалась в несколько кабинетов здания, расспрашивая у сотрудников в агрессивной и откровенно угрожающей форме о местопребывании главы агентства, находившегося в командировке в Житомирской и Ровенской областях", - говорится в сообщении.

Как отмечает "Укравтодор", вывести Амирханяна из здания удалось усилиями правоохранителей. Однако когда они ушли, тот снова попытался ворваться в него. Это повторялось четыре раза.

"Это не впервые, когда Араик Амирханян, кроме медиа-давления, пытается применять физические угрозы. Против него уже были открыты уголовные и административные производства. С оружием Амирханян посещал и предыдущего главу "Укравтодора" Славомира Новака, и его предшественников", - утверждает агентство.

"Укравтодор" намерен передать все собранные видео- и аудиоматериалы происшествия в правоохранительные органы.

Как сообщалось, глава "Укравтодора" Александр Кубраков во время онлайн-брифинга 28 апреля заявил, что компании, аффилированные с бизнесменом Амирханяном, заблокировали тендеры "Укравтодора" на общую сумму в 5,7 млрд грн.

По его словам, в 2019 году указанная группа компаний внесла 720 жалоб по тендерам "Укравтодора".