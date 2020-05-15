События

09:54 15.05.2020

За сутки в ВСУ подтверждены 2 новых случая коронавируса

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За сутки в ВСУ подтверждены 2 новых случая коронавируса

По состоянию на утро 15 мая среди военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины подтверждены 46 случаев заболевания COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Из них два выявлены за минувшие сутки.

"В учреждениях здравоохранения лечится один человек (Ривненский военный госпиталь - 1 военнослужащий). В Харьковской области один военнослужащий лечится дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

Всего за период пандемии выздоровело 64 человек, зафиксировано два летальных случая.

На изоляции, в том числе самоизоляции, - 266 человек.

Теги: #всу #коронавирус
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