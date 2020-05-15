За границей коронавирусом болеют 145 граждан Украины, большинство - в Италии

По состоянию на вечер 14 мая за границей находятся 145 граждан Украины, инфицированных COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Больше всего заболевших украинцев в Италии - 121 человек. Шестеро граждан Украины лечатся в Чехии, по трое - в Австрии, Беларуси и России. В Швеции и США обнаружены по два случая коронавируса у граждан Украины. В Молдове, Тайланде, Уругвае и на Мальте - по одному заболевшему гражданину Украины.

Также отмечается, что 68 украинцев за границей уже выздоровели после перенесенного коронавируса, и 8 человек скончались.

Как сообщалось, в четверг количество зафиксированных в мире летальных исходов людей с коронавирусом COVID-19 превысило отметку в 300 тыс. Число заразившихся приближается к 4,5 млн.

Между тем более 1,6 млн заболевших уже вылечились, что составляет более одной трети всех выявленных случаев заболевания COVID-19.