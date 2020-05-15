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09:13 15.05.2020

В Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания Covid-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни

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В Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания Covid-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни

483 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки, 20 человек из числа ранее заболевших скончались, 330 выздоровели, тогда как днем ранее сообщалось о 422 новых случаях заболевания COVID-19 за предшествовавшие сутки, 13 мая – о 402 новых заболевших.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в пятницу утром, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 17 330 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 476 человек умерли, 4 473 выздоровели.

Таким образом, сейчас в Украине COVID-19 болеет 12 381 человек, что на 133 больше, чем днем ранее.

Вместе с тем, согласно данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины в Facebook, за сутки заболело 48 детей и 142 медицинских работника (с начала пандемии - 1 220 детей и 3 420 медработников). В числе умерших за минувшие сутки медработников нет (всего скончались 24 с начала пандемии).

На госпитализацию за сутки было направлено 168 человек, в том числе пять детей и 29 медработников (с начала пандемии госпитализация была назначена 5 488 пациентам, из них 216 детям и 623 медработникам). Из них к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 3 человек (с начала пандемии –225, в том числе один ребенок и 19 медиков).

Лабораторно исследовано 211 614 образцов методом ПЦР, в том числе 9 119 за минувшие сутки.

Теги: #коронавирус #снбоу
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