События

08:45 15.05.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 302 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн 443 тыс. - университет Хопкинса

2 мин читать
Число жертв коронавируса в мире превысило 302 тыс. человек, число инфицированных - 4 млн 443 тыс. - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 пятницы достигло 302 тыс. 462 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 242, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на 8:00 пятницы насчитывалось 4 млн 443 тыс. 793 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 95 тыс. 872 случая заражения.

Излечились более 1,588 млн человек.

В то же время, по данным портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения заразились 4 млн 526 тыс. 934 человека, смертность достигла 303 тыс. 407, излечились более 1, 7 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 417 тыс. 889 (85 тыс. 906 скончавшихся), Великобритании - 234 тыс. 440 (33 тыс. 693), Испании - 229 тыс. 540 (27 тыс. 321), Италии - 223 тыс. 096 (31 тыс. 368), Бразилии - 203 тыс. 165 (13 тыс. 999), Франции - 178 тыс. 994 (27 тыс. 428), Германии - 174 тыс. 478 (7 тыс. 884), Турции - 144 тыс. 749 (4 тыс. 007), Иране - 114 тыс. 533 (6 тыс. 854).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составляет 38,9. В США он достиг 263 человек, Испании - 584, Великобритании - 495, Италии - 519, Бразилии - 66, Франции - 420, Германии - 95, Турции - 48, Иране - 82.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.

Теги: #данные #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:13 15.05.2020
В Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания Covid-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни

В Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания Covid-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни

07:48 15.05.2020
Треть населения китайского Уханя протестирована на коронавирус - СМИ

Треть населения китайского Уханя протестирована на коронавирус - СМИ

22:42 14.05.2020
84 новых случая инфицирования Covid-19   лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

84 новых случая инфицирования Covid-19   лабораторно подтвердились в Черновицкой области – глава ОГА

21:48 14.05.2020
В ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью

В ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью

20:26 14.05.2020
Израильские школы и детские сады вернутся к работе в воскресенье

Израильские школы и детские сады вернутся к работе в воскресенье

19:20 14.05.2020
Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 превысило 300 тыс.

Общее количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 превысило 300 тыс.

18:08 14.05.2020
Во Львове заболели коронавирусом 100 медработников – Садовый

Во Львове заболели коронавирусом 100 медработников – Садовый

17:44 14.05.2020
Правительство Канады передало ВСУ партию аппаратов ИВЛ

Правительство Канады передало ВСУ партию аппаратов ИВЛ

17:35 14.05.2020
В Харьковской области на выплаты "коронавирусных" надбавок медикам за апрель будет направлено 21 млн грн

В Харьковской области на выплаты "коронавирусных" надбавок медикам за апрель будет направлено 21 млн грн

16:19 14.05.2020
Почти 4,5 млн человек в мире заразились коронавирусом за время пандемии

Почти 4,5 млн человек в мире заразились коронавирусом за время пандемии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КОРОНАВИРУС СНБОУ

В Украине за минувшие сутки 483 новых случая заболевания Covid-19, 20 ранее заболевших умерли, 330 выздоровели, 12 381 активный случай болезни

СНБО ЗЕЛЕНСКИЙ УКРАИНА РЕШЕНИЕ

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальных экономических и других санкциях

ТКГ УКРАИНА ВЫБОРЫ

Выборы в ОРДЛО могут пройти по законам Украины и только при контроле над границей, особый статус ОРДЛО не может быть закреплен в Конституции – Украина в ТКГ

ТКГ УКРАИНА

Украина в ТКГ настаивает на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", определенном в Париже в декабре 2019 года - ОП

ТКГ ОБСЕ УКРАИНА

Украина в ТКГ вновь настаивала на безусловном и беспрепятственном доступе СММ ОБСЕ на всей территории Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко: запрет российских соцсетей лишает РФ одного из инструментов в гибридной войне против Украины

Российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

В Украине появился сервис поиска информации о репрессированных в 1917-1991 годах

Полицейскому, покрывавшему незаконную добычу янтаря, сообщено о подозрении – ГБР

Последние два теракта в Афганистане осуществило ИГ, а не талибы - спецпредставитель США

В КГГА утвержден порядок организации системы внутреннего контроля

Страны Балтии снимают ограничения на передвижение автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта

Зеленский ввел в действие решение СНБО от 14 мая о персональных специальных экономических и других санкциях

Выборы в ОРДЛО могут пройти по законам Украины и только при контроле над границей, особый статус ОРДЛО не может быть закреплен в Конституции – Украина в ТКГ

Необходимо открыть новые КПВВ на линии разграничения на Донбассе, КПВВ в Золотом готов к открытию – Офис президента

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА