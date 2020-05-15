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08:28 15.05.2020

Порошенко: запрет российских соцсетей лишает РФ одного из инструментов в гибридной войне против Украины

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Порошенко: запрет российских соцсетей лишает РФ одного из инструментов в гибридной войне против Украины

Запрет российских соцсетей лишает страну-агрессора одного из инструментов в гибридной войне против Украин, считает пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Это в значительной степени лишает Россию одного из ключевых инструментов в гибридной войне против Украины, уменьшает возможность инфильтрации идей «русского мира» и промывание мозгов российской пропагандой. А также уменьшает возможность сбора персональных данных и наносит удар по работе российских спецслужб», - цитирует Порошенко пресс-служба «Европейской солидарности».

Порошенко поблагодарил народных депутатов за «принципиальную позицию» по вопросу поддержки запрета на российские социальные сети.

«Я благодарен народным депутатам своей и других фракций, которые созвали внеочередное заседание и голосованием выразили принципиальную политическую позицию», - отметил Порошенко.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Указанным решением среди прочего предусматривается применение санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники" и других

Теги: #порошенко #украина #запрет #соцсети
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